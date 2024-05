Chivas no pudo quedarse con la victoria en el día de ayer ante América luego de empatar sin goles en la ida de la Semifinal de la Liguilla. Tras el encuentro de esta noche, Chicharito Hernández dejó un mensaje a toda la afición de cara a la vuelta por el Clausura 2024 de la Liga MX.

El juego en el Estadio Akron fue muy parejo ya que no solo no se pudieron sacar diferencias, sino que además no generó muchas jugadas de peligro. Las más claras las tuvo el Guadalajara con el pie de Ricardo Marín, mientras que Javier Hernández no llegó a cabecear un buen centro de Fernando Beltrán.

Por otra parte, Chivas tiene complicada la clasificación a la Final debido a que en estos momentos se encuentra fuera de la definición. No hay que olvidarse que América está avanzando a la Final por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones en la fase regular del Clausura 2024.

Debido a esto Chicharito Hernández dejó mensaje a todo el Guadalajara al afirmar que irán en busca de la clasificación. “¡Juntos a conseguir el pase a la final el sábado familia!”, expresó el atacante en su cuenta de Instagram.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a la Final de la Liguilla?

En estos momentos el Guadalajara tiene una gran noticia de cara al próximo sábado debido a que depende de una victoria por cualquier diferencia de gol. Sin embargo, si empata o si pierde queda fuera de definición de la Fiesta Grande del Balompié Mexicano.

¿Qué canal transmite Chivas vs. América por la Final de la Liguilla?

La vuelta entre Chivas y América por la Semifinal se jugará el próximo sábado en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego podrá seguirse en vivo y en directo por TUDN y TV Azteca, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.