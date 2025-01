En su cuarto partido como director técnico de Chivas de Guadalajara, Óscar García Junyent pudo saborear una victoria. A pesar de que todos los encuentros fueron amistosos, la necesidad de conquistar un triunfo se había hecho presente luego de 3 partidos sin hacerlo, sumado a que no se mostraba un buen rendimiento.

El Rebaño Sagrado venció por 1 a 0 a Tamico Madero en el Estadio Tamaulipas con gol de Yael Padilla. El partido amistoso correspondiente a la Copa DIF tomaba una importancia especial por tratarse del último duelo para Chivas antes del inicio del Clausura 2025.

Para la Jaiba Brava también significaba el último partido de preparación de cara al inicio de la Liga de Expansión MX. Ambos equipos jugarán la primera fecha el próximo sábado. Por el lado de la escuadra tapatía, el rival será Santos Laguna. El triunfo ante Tampico Madero puede aportar algo de confianza a la plantilla.

De esa misma manera lo evaluó Óscar García Junyent, que se mostró optimista de cara al futuro luego del 1 a 0. A pesar de que la dirigencia no le está dando refuerzos de jerarquía, el español se mostró positivo. A partir de ahora, al director técnico se lo juzgará por lo que consiga en el juego y en los resultados en las competiciones por los puntos.

Encuesta ¿Cómo fue el rendimiento futbolístico de Chivas en los 4 partidos de pretemporada? ¿Cómo fue el rendimiento futbolístico de Chivas en los 4 partidos de pretemporada? Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo YA VOTARON 26 PERSONAS

El mensaje de Óscar García Junyent

García Junyent no haló ante los medios, pero sí se expresó en su cuenta de X (ex Twitter). “No había mejor manera para cerrar la ronda de amistosos que con una victoria. Ésta nos da fuerzas para arrancar de la mejor manera posible, la próxima semana, el Torneo Clausura 2025. Dale Rebaño“, comentó el entrenador.

Captura de X.

Hasta el momento, Óscar García solo se expresó a través de sus redes sociales, a excepción de lo que fue la conferencia de prensa de presentación. Antes había mandado un mensaje en medio de la pretemporada en Zacatecas. También se había expresado luego de acceder a la final de la Copa Pacífica. A partir de las conferencias será que podrá dar explicaciones sobre el juego del equipo.