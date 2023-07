Este lunes, las Chivas de Guadalajara debutarán en el Apertura 2023, cuando visiten al Club León. El Rebaño quiere sacarse la espina del último certamen, en el que llegó a la final, por lo que buscará volver a competir de la mejor manera.

Los rojiblancos confirmaron este viernes su lista de dorsales actualizada, con algunos cambios y las inclusiones de los nuevos fichajes. Hasta el momento, sólo fueron registrados el portero Óscar Whalley y el atacante Ricardo Marín.

Mientras Whalley lucirá el ’30’, Ricardo Marín, quien viene de ser figura en la Liga de Expansión MX, se decantó por un dorsal con mucha historia. El atacante llevará el número ’14’ que en su momento supo patentar el mismísimo Chicharito Hernández.

Ricardo Marín usará el ’14’ que caracterizó a Chicharito Hernández (Jam Media)

Su ejemplo a seguir

En sus primeras palabras como jugador de Chivas, Ricardo Marín reconoció su admiración por Chicharito: “Tengo muy buen juego aéreo, me gusta salir a asociarme para jugar con mis compañeros y he aprendido demasiado de los movimientos de Javier Hernández. Estudié cómo se movía a las espaldas de los defensas, los movimientos para quedar libre y me considero de ese estilo”, dijo el atacante proveniente del Celaya.

Otros cambios

Asimismo, en lo que respecta a dorsales, José Juan Macías volverá a utilizar el número ‘9’, mientras que Daniel Ríos, ofrecido a Cruz Azul, lo hará con el ‘7’ en la espalda.