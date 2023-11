Las Chivas de Guadalajara cuentan con una plantilla ávida de refuerzos y caras nuevas que le den una renovación no solo al propio vestidor, también al ánimo de los jugadores que buscarán superarse a sí mismos, luego de la Final que perdieron la campaña anterior con los Tigres de la UANL de la mano del estratega Veljko Paunović.

Al respecto, el nombre del volante ofensivo Jordi Cortizo ha saltado a la luz como uno de los primeros candidatos para llegar al Rebaño Sagrado que ya no contará con los servicios de Alexis Vega y de Cristian Calderón, los dos elementos que no son bien vistos por el dueño Amaury Vergara por sus retitaradas indisciplinas.

Por tal motivo, el director deportivo de las Chivas, Fernando Hierro piensa en lo que se viene para la Liguilla del Apertura 2023, pero también en el futuro inmediato, donde todo apunta a que la continuidad del serbio no está en tela de juicio y es una realidad que se requieren de algunos fichajes para apuntalar al equipo rojiblanco en varias zonas de la cancha.

Lo que deben pagar por Cortizo en el 2024

De cara al mercado invernal, desde la Sultana del Norte trascendió que Guadalajara piensa en Cortizo, quien está tasado en la pagina de Transfermarkt en dos millones de euros, sin embargo en Rayados no lo dejará partir por menos de cuatro millones de dólares, mismos que usarían para adquirir a Juan Brunetta procedente de Santos Laguna.

Cortizo ha sido uno de los jugadores más regulares en la Liga MX. Mexico. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Los tapatíos no verían con malos ojos la adquisición de uno de los jugadores más regulares de los torneos recientes, ya que el talentoso futbolista de 27 años ya había mostrado su gran capacidad en Puebla, por ello llamó la atención de Monterrey donde su funcionamiento lo llevó a ser convocado por Jaime Lozano a la Selección Mexicana.

Los jugadores que se van de Chivas en diciembre del 2023

En el Rebaño hay varios futbolistas que no entran en planes a futuro por parte de Paunovic y no solo porque terminan contrato, también porque nunca le llenaron el ojo al timonel, quien desde su llegada a la Perla Tapatía decidió dejar en el olvido a elementos como Hiram Mier, mientras que otros como Isaac Brizuela, Jesús Sánchez y Cristian Calderón, no tienen seguro su futuro.