Chivas se prepara para volver a ver acción luego de que haya superado a Pumas por 3-1 por el Clausura 2024.Por otro lado, ayer la Liga MX expuso a Jaime Lozano con su convocatoria debido a que formó parte del once ideal de la jornada ocho.

El lunes la Selección Nacional de México dio a conocer la pre lista de citados para la Nations Leagues en la que el Tri enfrentará a México en la Semifinal. Allí se encuentran seis jugadores del Rebaño Sagrado: Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez, Jesús Orozco Chiquete, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Pável Pérez.

Por otra parte, en Chivas volvió a estallar la polémica porque de los cinco laterales derechos que están en consideración por Jaime Lozano no se encuentra Alan Mozo. El elemento Rojiblanco es uno de los destacados en el equipo de Fernando Gago y fue clave para la victoria ante Pumas.

Esto parece que no fue tenido en cuenta por la Liga MX debido a que expuso al timonel del Tri ya que decidieron integrarlo en el once ideal de la jornada ocho. No hay que olvidarse que no dejó jugar al Chino Huerta y expuso a Monroy por el lado derecho. A pesar de esto, Lozano no le interesa.

El XI ideal de la jornada ocho de la Liga MX.

Pocho Guzmán en el once ideal de la Liga MX

En el mismo reconocimiento de la Liga MX se encuentra Víctor Guzmán, capitán y goleador de Chivas. El elemento Rojiblanco fue clave en el Rebaño Sagrado debido a que asistió al Pollo Briseño en el 2-1 y marcó el tercer gol con homenaje a Chicharito Hernández.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Luego de la victoria ante Pumas, Chivas se posiciona octavo en la tabla general de posiciones con tres 15 puntos, a tres de América que es cuarto en la clasificación directa a la Liguilla.

¿Por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

Como se sabe, Chivas y Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El juego podrá seguir en vivo y directo por TUDN, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.