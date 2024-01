La dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara trabaja de manera sostenida en este mercado de pases de la Liga MX. Los tapatíos se encuentran en los detalles finales para concretar a dos flamantes refuerzos de su plantel para el Torneo Clausura 2024. Un reporte reveló la respuesta de San Jose Earthquakes a las ofertas del AEK de Grecia e ilusiona toda la afición con la llegada de Cade Cowell.

El próximo refuerzo del Rebaño Sagrado viene de jugar 24 partidos con San Jose en la temporada 2023 de la MLS (Major League Soccer). El atacante apareció 20 veces en la alineación de los californianos y entró de cambio en cuatro ocasiones, para coleccionar 1.588 minutos. Anotó un gol en el empate como anfitrión 1-1 con Minnesota United, el 3 de septiembre pasado. Todo indica que será la segunda contratación rojiblanca para el Clausura 2024.

La afición del Gudalajara ruega por refuerzos de peso para un plantel repleto de jóvenes figuras. Una precoz nómina que incorporó a José Castillo (22) y ya cuenta con Jesús Brigido (22), Jesús Orozco Chiquete (21), Dylan Guajardo (21). Así como: Eduardo García (21), Armando González (20), Raúl Martínez (20), Enrique Ledesma (19), Gael García (19), Mateo Chávez (19) y Yael Padilla (18). Cade Cowell (20) se sumaría a este grupo de canteranos estelares.

Tom Bogert, reconocido periodista de la MLS, refirió este martes que de acuerdo a sus versiones: “San Jose Earthquakes y Chivas llegaron a un acuerdo de 4 millones de dólares por el extremo internacional Cade Cowell, pero aún no se ha cerrado“. Reconoció que la negociación se encuentra: “Cerca, pero aún no hay trato. Términos personales aún no establecidos“. El insider advirtió que “además del fichaje por 4 millones de dólares, el acuerdo incluye complementos + una porcentaje de venta de participación de San Jose a futuro“.

La respuesta de San Jose a las ofertas del AEK por Cowell

El reportero Favian Renkel, insider de la MLS para SB Nation, reveló este martes la respuesta de la directiva de San Jose Earthquakes. Esto, luego de las propuestas que llegaron desde Grecia por Cade Cowell, ambas del AEK de Atenas del argentino Matías Almeyda. El extécnico rojiblanco busca al extremo mexicano-estadounidense justo cuando Chivas ya tiene un acuerdo con el futbolista.

Renkel reportó que “San Jose Earthquakes rechazó múltiples ofertas del AEK Atenas por Cade Cowell“. Argumentó que “el gerente de San Jose Earthquakes quería a Cade Cowell para la temporada de 2024 y siempre ha tenido en cuenta al joven de 20 años“. Advirtió que “(Matías) Almeyda tenía grandes planes para la internacional estadounidense en Grecia“. Un reporte que ilusionó aún más a la afición del Guadalajara con la inminente contratación del ariete.

El reportero de la MLS, desde Estados Unidos, replicó luego que “el AEK Atenas todavía tiene la oportunidad de realizar una transferencia impactante para Cade antes de que firme oficialmente con Chivas en términos personales“. Por lo que Matías Almeyda y la directiva de los atenienses tendrán una última oportunidad antes que cierre el trato con Guadalajara.

Renkel reconoció el impacto inmediato que ha tenido el extremo mexicano-estadounidense en el mercado de la Liga MX. Refirió en su cuenta personal de la red social X que “Cade Cowell ha ganado aproximadamente 20.000 seguidores en Instagram en sólo tres días. Eso es casi la mitad de sus seguidores, todo debido a los rumores de su traspaso a Chivas“.