El primer duelo entre Chivas y América, por la semifinal del Clausura 2024, terminó sin goles. Aunque el Rebaño mostró una imagen positiva y tuvo la iniciativa durante la mayor parte del encuentro, no logró abrir el marcador y ahora deberá ir al Estadio Azteca en busca de una victoria obligada.

Los dirigidos por Fernando Gago demostraron que son un equipo diferente al de meses atrás, cuando cayeron ante las Águilas por la Concachampions. Chivas tuvo la iniciativa y fue el que más buscó, por momentos encerrando al América en su propio campo, aunque los merecimientos no cuentan en estas instancias.

El enojo de Fernando Gago en conferencia de prensa

Tras la igualdad se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa, en la que Fernando Gago respondió diferentes preguntas. Una de ellas, por parte del reportero Érick López, se refirió a la falta de efectividad que tuvo Chivas dentro de las pocas situaciones que generó, algo que no le gustó al entrenador rojiblanco.

“Pocas? Tuvimos 17 tiros a portería, cuatro muy claras. Puede pasar”, interrumpió Gago. Luego, completó su respuesta: “Es muy fácil decirlo, de si falla un gol un delantero o no se lo erra. Hay que llegar a situaciones de gol, hay que tener los momentos, las presiones. Ricardo (Marín) es un jugador fantástico que hace un trabajo muy grande para el equipo. Hoy tuvo dos situaciones, no las pudo marcar, pero no pasa nada“.

Pero más allá de defender a Ricardo Marín, Gago resaltó el trabajo que hizo su equipo en busca de la portería rival: “Y vuelvo a repetir, tuvimos 17 tiros totales al arco, creo que seis fueron a portería. El equipo tuvo situaciones, el equipo jugó y eso me deja muy contento”, dijo el entrenador rojiblanco, conforme a pesar del empate sin goles.

Marín no pudo contra Malagón (Imago7)

A Gago no le alcanza con el merecimiento

De todas manera, el entrenador de Chivas es consciente que de poco sirve el haber hecho mejor las cosas si no se refleja en el marcador: “Dominamos al rival, jugamos donde queríamos. Fuimos superiores, pero el merecimiento en el futbol no va, debemos de salir a ganar. El juego es así, a veces tienes una y concretas, a veces tienes muchas y no. Lo que me gustó, lo que analizo, es que dominamos lo que teníamos que dominar”, reflexionó Gago.