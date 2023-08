El verdadero motivo por el que Chivas no puede jugar partidos oficiales

Chivas ha comenzado los trabajos en Verde Valle luego del rotundo fracaso en la Leagues Cup 2023 luego de que haya sido rápidamente eliminado en la fase grupo. Por otro lado, mientras el equipo Rojiblanco piensa de qué manera no perder el ritmo de competencia, repasamos el motivo por el que no puede tener amistoso.

El Guadalajara acaba de vivir uno de los grandes fracaso en la era de Veljko Paunovic. No es para menos colocarle este adjetivo debido a que anotó un solo gol tras caer FC Cincinnati y Sporting Kansas City en el Grupo Central 3.

Por otro lado, tras la rápida eliminación, Chivas tiene un grave problema debido a que durante tres semanas no tendrá competencia. A su vez, la Liga MX no puede reanudar sus activdades, mientras que los equipos eliminado no pueden tener un partido oficial, por lo que repasamos el verdadero motivo.

¿Por qué Chivas no puede jugar un partido oficial?

Como decíamos, el Rebaño Sagrado no puede disputar ningún partido oficial tras ser eliminado en la Leagues Cup 2023. Debido a esto, David Medrano dio detalles en el Diario Récord por el cual no puede disputar ningún amistoso para mantenerse en competencia.

“Los seis equipos de Liga MX eliminados en Fase de Grupos de la Leagues Cup no pueden jugar partidos amistosos formales entre ellos y tampoco se pueden enfrentar a rivales de la Liga Expansión”, comentó el periodista al referirse a lo que se comprometieron los clubes del balompié nacional.