Javier Hernández ha sido el gran ausente de las Chivas de Guadalajara en lo que va del Torneo Apertura 2024 por la lesión muscular que lo ha afectado desde la Jornada 4 cuando jugaron contra Mazatlán el 20 de julio, a partir de ese momento la situación ha sido muy cuesta arriba para los rojiblancos que no han podido utilizarlo ni en la Liga MX ni en la Leagues Cup.

La realidad es que Chicharito Hernández poco y nada ha aportado al Rebaño Sagrado en lo que va de la campaña, pues apenas suma una asistencia y no ha marcado goles, por lo cual su mejor nivel sigue en el aire porque simplemente no ha tenido regularidad que se esperaba desde que llegó al inicio del año.

Con su ausencia en el Clásico Nacional muchos cuestionamientos se han generando para el cuerpo técnico, pues algunas versiones indican que su regreso a las canchas en el Clausura 2024 fue precipitado después de la ruptura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió en el 2023 y por ello podría resentirse con malestares musculares que lo tienen muy lejos del rendimiento que se pretendía.

En este sentido, el comunicador Miguel Arizpe aseguró en su columna en Mediotiempo que al interior de Guadalajara ya no esperan que aparezca Hernández Balcázar como una solución a la ofensiva, porque todo se ha quedado en buenas intenciones y palabras, justo como en su presentación cuando volvió al equipo de sus amores.

Chicharito no ha visto actividad desde la Jornada 4. Foto: IMAGO

En Chivas ya no esperan el mejor nivel de Chicharito

“Me dice que las caras y los ánimos son muy diferentes a aquellas huecas palabras de Javier Hernández, de quien por cierto ayer me dijo: ‘Para serte sincero, no lo vemos como solución o como que aporte algo importante o que esperemos a que regrese y anote goles. Siento que los medios hablan más de eso de lo que nosotros creemos que vaya a suceder’, me dijo”.

“Señores, qué triste haber leído eso (porque fue por WhatsApp). Qué triste ver que ni ellos piensan que ese echado pa’lante de Javier es solución ya. ‘Tiene muchas ganas, pero hasta ahí. No es alguien que pueda ser titular, entonces lo haremos con lo que tenemos’. En cuanto al equipo, querida afición del Rebaño Sagrado, no hay calidad suficiente para destacar y, me comenta y lo noto, ya no hay la seguridad que vaya acorde con aquellas palabras tan huecas de Hernández”, fue parte de lo que publicó el comunicador.