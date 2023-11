Las Chivas de Guadalajara ya se enfocan en lo que será la Liguilla del Apertura 2023. Por los cuartos de final, el Rebaño se medirá en dos duelos que prometen ser apasionante, frente a los Pumas de la UNAM, rival que venció por 1-0 al elenco rojiblanco en la última jornada de la fase regular. Los dirigidos por Veljko Paunovic sueñan con volver a llegar hasta la gran final como hicieron en el último certamen.

Pese a esto, en Verde Valle también se planifica lo que será el próximo año, donde la renovación de Paunovic tiene prioridad absoluta, aunque se estima que no habría problemas para negociar una vez termine el actual certamen. Asimismo, en la plantilla podrían darse ciertos cambios, ya que hay varios jugadores con chances de salir y también se rumorea sobre posibles contrataciones, puesto que el equipo necesita reforzar algunos puestos del campo.

En ese sentido, según la columna de Toque Filtrado en Mediotiempo, hay dos elementos que estarían cerca de salir. Uno, más cerca que el otro, como es el caso de Hiram Mier, experimentado marcador central que lleva un largo tiempo sin ser considerado por Paunovic, a pesar de que continúa entrenándose junto al resto de la plantilla. Distinta es la situación de Óscar Whalley, quien llegó en este último semestre pero se ha encontrado con un panorama muy distinto al que se esperaba.

Hiram Mier no seguirá en el Rebaño para el Clausura 2024

(Imago7)

Mier, marcador central de 34 años, lleva un largo tiempo como rojiblanco. Llegó para la temporada 2018/19, procedente de Querétaro, y supo jugar por momentos un rol importante dentro del equipo. Sin embargo, ya desde la llegada de Paunovic su protagonismo fue casi nulo, a tal punto de que ni ha tenido oportunidades. Apenas si ha ingresado en los minutos finales de algunos encuentros, pero su última titularidad data del 6 de febrero, en un 1-1 ante los Gallos Blancos.

Whalley también podría salir al no ser considerado

En la misma columna, se pone también en duda la continuidad del portero con doble nacionalidad. Muchos esperaban que Whalley desplazara a Miguel Jiménez del arco rojiblanco, pero Pauno siguió confiando en el Wacho y posteriormente le dio la chance al Tala Rangel.

(Imago7)

El serbio no habría pedido un fichaje en la portería, por lo que el futbolista habría llegado por pura decisión de Hierro, pero se encontró con un panorama muy desalentador y seis meses más tarde podría buscar nuevos destinos luego de jugar nada más en tres amistosos.

Daniel Ríos, otro elemento que se iría de Chivas

Aunque no se lo menciona, Daniel Ríos sería otro futbolista que ya no tendría lugar para la plantilla de Chivas en 2024. El atacante no ha tenido el nivel que se esperaba y en este semestre prácticamente dejó de contar para Paunovic, quien optó por darle más protagonismo a Ronaldo Cisneros como relevo. Además, el Rebaño podría buscar otro centrodelantero en el mercado, así como también tiene varios nombres interesantes en sus Fuerzas Básicas.