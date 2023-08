EN VIVO FC Chivas vs. Tijuana: Transmisión MINUTO A MINUTO por la jornada 5 de la Liga MX

En el Estadio Akron, Chivas vuelve a ver acción por el Apertura 2023 de la Liga MX cuando reciba a Tijuana. El conjunto de Veljko Paunovic busca estirar su ventaja de sus perseguidores debido a que se encuentra como líder en la tabla general de posiciones.

A este jugo, el Rebaño Sagrado llega con un empate ante FC Juárez luego de haber dominado ampliamente el partido. A su vez, que el gol que le anotaron fue con mucha polémica tras insólita sanción de penal que Orozco Chiquete sobre Aviles Hurtado.

Por otra parte, no hay que olvidarse que Chivas no solo se encuentra cómo líder del Apertura 2023 de la Liga MX, si no que además es invicto tras ganar los primeros tres cotejos y empatar el último.

Transmisión minuto a minuto: Chivas vs. Tijuana