El experimentado mediocampista, Marco Fabián, prometía ser uno de los jugadores mexicanos que más tiempo estaría en el futbol europeo. Aunque tuvo un buen paso por el Eintracht Frankfurt, en su regreso a la Liga MX no pudo marcar las diferencias que se esperaban.

Canterano rojiblanco, Marco Fabián supo ser una pieza muy importante en el equipo que dirigía Matías Almeyda. No obstante, tras regresar desde el futbol europeo, su nivel no volvió a ser el mismo y no ha podido cumplir con su deeso de regresar a Verde Valle.

Durante este último tiempo, Marco Fabián ha pasado sin demasiado éxito por Juárez y Mazatlán, donde no logró encontrar ni la regularidad ni su mejor versión. Ahora sin club, el exrojiblanco sonó como refuerzo para Cruz Azul, equipo que finalmente lo descartó.

Marco Fabián durante su etapa con Chivas (Imago7)

Con el mercado de pases ya cerrado, Marco Fabián se encuentra sin equipo a los 34 años de edad, por lo que la situación es compleja. Sin embargo, según informó el periodista Paco Arredondo, el futbolista tiene decidido continuar con su carrera y buscará acordar su llegada a algún club del extranjero.

Los números de Marco Fabián en Chivas

Durante su etapa con la playera del Rebaño, Marco Fabián alcanzó a jugar una importante cantidad de encuentros: un total de 234 con Chivas, en los que además cosechó buenas cifras. El ex del Tri marcó 58 goles y además repartió 36 asistencias.