Para Antonio Briseño está muy claro que lo hecho por Veljko Paunović en las Chivas de Guadalajara no solo se remite a cambiar la mentalidad ni imprimirle mayor motivación a los jugadores, pues ha definido un estilo de juego que el plantel ha adaptado de la mejor manera pensando en mantener la línea ascendente como ocurrió la campaña pasada donde pelearon por el título.

En entrevista con Rebaño Pasión, el Pollo dio varias claves que han hecho que el trabajo del timonel serbio sea distinto a otros entrenadores, como la explicación más clara sobre lo que deben hacer dentro de la cancha y el hecho de contar con el apoyo de los videos antes y después de los partidos como una forma de análisis de los rivales.

En este sentido, aseguró que la labor de Pauno no se tiene nada que ver con la motivación que en muchas ocasiones sale a flote en las conferencias de prensa del técnico de Chivas, quien tiene muy claro su discurso frente a la prensa y la comunicación que tiene con sus futbolistas para que los resultados sean los esperados.

“No claro que no, (no es motivación). El jugador tiene diferentes capacidades, al final él entendió y vio nuestros potenciales y nuestra capacidades. Y su estilo de juego nos fue explicando poco a poco, ¿cómo qué? Como presionar en el campo rival, no nada más meterle más corazón y echarle más ganas, sino cómo presionar, a quién presionar, cómo tapamos la salida del rival, cada pase para atrás cómo el equipo se hace compacto”.

“Diferentes situaciones que vamos viendo y mejorado poco a poco pero con un estilo de juego. Cada entrenamiento tiene un por qué de las cosas. Todo está nuy bien estructurado, el jugador tiene mucho más idea de juego, mucho más claro lo que se necesita, la explicación, los vides que hemos venido trabajando antes, en las semanas previas a los partidos del rival y después de los juegos sobre lo que hicimos y lo que hay que mejorar. Con anteriores entrenadores no veíamos tantos videos”, epxlicó el Pollo en la charla.