Chivas de Guadalajara cierra la semana con su preparación de cara al debut en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y aún a la espera del refuerzo estelar para el ataque, donde siguen peleando por quedarse con Alan Pulido. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

La plantilla del Rebaño Sagrado inició desde el lunes la preparación en las instalaciones de Verde Valle, para afinar los detalles de su formación inicial y de la convocatoria para su primera presentación del Apertura 2023: el lunes 3 de julio en León.

Lesión de Vega no tiene remedio

El delantero de Chiva son vive su mejor momento y prueba de ello son las lesiones que lo han quejado todo el año, pero ha llegado a punto en que los dolores son tan intensos que no le permiten entrenar con normalidad, por lo que tendrá que tomar una decisión junto con el cuerpo médico del Rebaño para tratar de alargar su carrera: “Me dicen que es el mejor tratamiento para desinflamar. Que el paciente entienda cómo es la lesión. El tema no es de doctor, es del tipo de lesión, son lesiones muy complicadas que no tiene un remedio, si dijeras operándolo y en seis u ocho meses está listo”, comentó David Medrano en Supergol de Radiograma, Guadalajara.

Foto: Imago7/ Lorena Barba

Pollo Briseño tiene sed de revancha

En una entrevista exclusiva con Antonio Briseño, el zaguero de Chivas pidió a la afición que no pierda el apoyo para el equipo y la unión que fue clave en la campaña anterior, pues los jugadores tienen sed de revancha y quieren ser campeones en este Apertura 2023: “Nosotros vamos a trabajar mucho más, que tenemos sed de revancha, queremos salir campeones, que nos apoyen que estén en le estadio, que está unión sea mucho más fuerte para que lo que hicimos el torneo pasado no sea algo del azar”.

(Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Vuelve Marco Fabián a Guadalajara

Marco Fabián de la Mora vuelve a la Perla Tapatía pero no para jugar con Chivas, sino para ser parte de un reality show donde el objetivo es buscar el amor, así lo dio a conocer Sancadilla en su columna del Grupo Reforma: “En el programa participan cinco futbolistas de distintos países. Fabián es el mexicano. Y en él, tienen que ganarse el cariño de una chica. Las grabaciones se realizaron en lugares como Los Ángeles, California, y, en el caso de Marquito, remataron en Guadalajara, su ciudad natal, donde se establecieron diversas locaciones”.