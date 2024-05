El mediocampista de los rojiblancos no quiso dejar pasar la oportunidad para responderles a los críticos del Rebaño.

En las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán sabe que solo los aficionados rojiblancos son los únicos que valen la pena para darles alegrías en el Torneo Clausura 2024, pues hay muchos heaters que viven para demeritar lo que hacen, pese a los triunfos y las buenas rachas como sucedió en los cinco partidos finales de la temporada regular.

El Nene destacó el buen momento por el que atraviesan con el cual llegan a la Liguilla en su mejor momento de la mano del entrenador Fernando Gago, ya que ganaron cinco encuentros en fila a: Monterrey 2-0, Puebla 3-2, Pachuca 1-0, Gallos Blancos de Querétaro 2-0 y a Atlas 1-0 .

Sin embargo, sabe que estos triunfos en muchos detractores no son suficientes para darles el crédito que merecen, porque buscan cualquier excusa para evitar reconocer que han ido de menos a más en la campaña con muchas posibilidades de competir por el campeonato en el Clausura 2024.

Fernando Beltrán de ríe de los detractores de Chivas

“Yo creo que es la manera de pensar tanto de Fernando Hierro como Veljko en su momento y ahora con Fer (Gago), siempre quieren ganar. Este fin ganamos pero ya el lunes trabajamos porque queremos volver a ganar. Siempre ha sido así (críticas), yo que he estado acá con torneos buenos y malos, no se nos da el mérito, siempre que ganamos dicen, pero ‘ el otro equipo no andaba bien’”.

Beltrán no pide reconocimiento para Chivas. Foto: Imago7

“Pero a nosotros nunca nos dicen nada de que ‘Chivas jugó muy bien, el Guti jugó muy bien, frenó al 10 del equipo rival’, nunca nos dan el mérito a nosotros como equipo, ni a ningún jugador, porque siempre dicen que los demás equipos no anduvieron”, fue parte de lo que explicó Beltrán en entrevista con Fox Sports.

Será esta noche en la cancha del Estadio Akron cuando Guadalajara le haga los honores a Toluca en el primer capítulo dentro de los Cuartos de Final en punto de las 19:05 horas, la transmisión correrá a cargo de Azteca Siete y Televisa en Canal 5, pero en Rebaño Pasión también te llevaremos todos los detalles.