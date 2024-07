Es una realidad que el trabajo arbitral perjudicó a las Chivas de Guadalajara en el partido donde cayeron de manera escandalosa 4-2 ante los Xolos de Tijuana, ya que dos goles anulados a Javier Hernández generaron malestar en la plantilla que durante todo el partido estuvo en desacuerdo con los hombres de negro.

El Rebaño Sagrado cometió errores tanto a la defensiva como a la hora de definir, pero la labor del joven silbante Iván Antonio López fue para el olvido, pues le anuló un gol a Javier Hernández sin las pruebas suficientes para considerarlo fuera de juego, incluso fue al VAR pero se le notaba dudoso, además de que tardó mucho en las revisiones.

Más tarde también marcó otro fuera de lugar, que sí tenía mayores argumentos, pero quedó la sensación en Chivas de que la situación estaba inclinándose del lado de los Xolos en cuanto al trabajo del nazareno.

Fernando Gago no quiso hablar del arbitraje en la derrita contra Xolos

Al final del partido el estratega de Guadalajara, Fernando Gago no quiso caer en una nueva polémica como el torneo anterior cuando expresó su furia sobre el trabajo del árbitro y terminó sancionado, por ello se guardó su opinión y fue muy claro al afirmar que no quiere un nuevo castigo que implica una fuerte multa económica.

Gago no quiso caer en ninguna provocación. Foto: Imago7

“Buenas noches a todos, no puedo hablar, ya lo saben que no puedo hablar, si ya me sancionaron la vez pasada, no pienso hablar de los árbitros. Creo que los primeros 25 minutos del partido los jugamos donde queríamos jugarlo, después perdimos un poco el control, creo que el gol nos confundió y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer”, fue parte de lo que indicó el argentino en conferencia de prensa.

Las Chivas suman su segundo partido sin poder ganar y ahora se meterán a la casa de los Gallos Blancos el martes en un partido por la Jornada 3 que se celebrará en la cancha del Estadio La Corregidora y que también tendrá su transmisión por la señal de Caliente TV.