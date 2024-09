El Clásico Nacional entre Chivas y América no solo se caracteriza por la pasión en el campo y en las gradas, sino también por los momentos de alta tensión entre los propios protagonistas. En la última edición, disputado en el Clausura 2024, tuvo lugar una acalorada discusión entre los entrenadores Fernando Gago y André Jardine.

Durante el semestre pasado, la rivalidad entre el Rebaño y las Águilas tuvo varios capítulos, ya que hubo dos encuentros de fase regular, otros dos de Concachampions y también se enfrentaron en las semifinales de la Liguilla. No sólo en lo táctico hubo duelo entre los entrenadores, sino que también se dio un altercado de palabras.

Así fue el cruce entre Gago y Jardine: ¿Habrá saludo previo al Clásico?

Con la tensión lógica de tantos enfrentamientos en pocas semanas, el calor se trasladó a las bancas. En el último de estos duelos, el Rebaño visitó el Estadio Azteca con la necesidad de un triunfo que lo metiera en la gran final, algo que no consiguió.

En pleno encuentro, el brasileño Jardine reclamó por el juego brusco rojiblanco, algo que no cayó bien en Fernando Gago. El entrenador argentino no se quedó callado y le respondió a su colega, por lo que hubo un cruce de palabras que se extendió durante algunos segundos, aunque no pasó a mayores. ¿Habrá saludo normal entre ambos estrategas?

Derrotar al América, la cuenta pendiente de Fernando Gago

Jardine puede presumir el hecho de que América haya ganado en Concachampions y en la Liguilla, donde además se consagró. Sin embargo, luego de la goleada inicial en la Ida del certamen internacional, Gago sí que corrigió algunos detalles y pudo competir de una mejor manera ante las Águilas en los juegos restantes, logrando incluso una victoria en el Azteca por 3-2, la cual no le alcanzó para clasificar.

Por lo demás, dos de los cincos duelos resultaron muy friccionados y sin emociones, a tal punto de que terminaron 0-0. Ahora, las Chivas visitarán el Estadio Ciudad de Deportes con la ilusión de acrecentar los problemas del América, que no ha tenido un buen inicio en este Apertura 2024 y además cuenta con bajas importantes para esta edición del Clásico Nacional.