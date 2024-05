Fernando Hierro dejó a las Chivas de Guadalajara en medio de una serie de fuertes críticas con un año y medio más de contrato por delante con base en un proyecto deportivo que parecía ir caminando con buenos resultados, pues durante su gestión clasificaron de manera directa a la Liguilla en las tres campañas que estuvo en el cargo.

Tal parece que Fernando Hierro se dio cuenta de lo que se ha hablado en México acerca de su salida del Rebaño Sagrado para ir a Arabia Saudita con el Al Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo, ya que la oferta millonaria que le hicieron desde Medio Oriente fue muy difícil de rechazar.

Aunque el propio Hierro lo desmintió en una publicación que subió a su cuenta de Instagram, asegurando que el aspecto económico nunca ha sido uno de sus principales motores para decidir su futuro dentro de alguna institución, pero en ese mismo mensaje, puso en entredicho el destino del proyecto deportivo de Chivas.

Es decir, alguna situación que no tiene que ver con el dinero, no le gustó de Guadalajara: “Aunque mi camino en Chivas llega a su fin, llevo en mi corazón cada momento vivido, cada triunfo y cada lección aprendida. Y siempre seguiré apoyando a este gran club, desde donde me encuentre. Nunca en mi vida me he inspirado en lo económico, solo en lo deportivo. Además, México y Chivas ocupan un lugar muy especial en mi corazón, ya que aquí nació mi hijo y es tapatío”.

Hierro se fue por la puerta de atrás. Foto: Imago7

“Sigamos adelante, con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. El camino es largo, pero con la fuerza de nuestra afición y el compromiso de todos, estoy seguro de que Chivas seguirá cosechando triunfos y escribiendo nuevas páginas de gloria”, fue algo de que subió a redes Hierro.

Será Juan Carlos Martínez quien se quede en lugar de Hierro

Una vez que se marchó Fernando Hierro del Rebaño, su lugar será ocupado por Juan Carlos Martínez Castrejo, quien seguirá trabajando muy de cerca con Fran Pérez, ambos son los dos elementos de confianza con los que llegó el español en el 2022, sin embargo Amaury Vergara evaluará si esto es lo que quiere para el futuro del equipo.