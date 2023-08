Fernando Quirarte, histórico capitán de las Chivas de Guadalajara, reveló en una entrevista la lucha que deberá librar ahora el cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic para recuperar el rendimiento en la Liga MX. El exdefensor rojiblanco reconoció que “no me preocupa, él mismo sabe lo que está pasando, lo que están dejando de hacer“.

El Rebaño Sagrado viene de caer 1-0 ante Sporting Kansas City, para quedar último en la Región Central 3 de la Leagues Cup 2023. Guadalajara ahora deberá aguardar por la reanudación del Torneo Apertura 2023.

El Sheriff Quirarte, en entrevista con Claro Sports, reveló que “yo no estoy tan preocupado. Siento que Chivas pudo hacer un buen torneo, quedar de líder, lo único que tienen que hacer es volver a lo mismo“. Añadió que “lo mínimo que se le puede pedir a Chivas es eso. Estar en los primeros cuatro, jugar bien al futbol, seguir haciendo presión alta, estar corriendo todos“.

Quirarte resalta la igualdad de Paunovic en Chivas

El central del Guadalajara en el campeonato de 1986-87, reveló que “algo que también he visto y que me gusta mucho es que los trata a todos por igual“. Argumentó Quirarte, que “vimos ahora este último partido, donde salieron dos-tres referentes, porque ya estaban cansados o no habían hecho bien las cosas. No me preocupa, él mismo sabe lo que está pasando, lo que están dejando de hacer“.

La lucha ahora de Veljko Paunovic en Chivas

Fernando Quirarte confesó a Claro Sports la batalla que librará ahora Veljko Paunovic y su equipo en Guadalajara. El Sheriff advirtió que “si bien es cierto que ya los eliminaron de este torneo, ahora van a luchar por más de 15 días, no sé cuántos, sin tener un partido oficial“. El excentral adelantó que “van a tratar de conseguir partidos con equipos que no calificaron. Él mismo lo ha dicho, para mantenerse en forma, porque creo que ahorita los agarraron en curva“.