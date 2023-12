Mientras se espera la presentación oficial de Fernando Gago, Chivas analiza altas y bajas para el Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, el conjunto Rojiblanco habría llamado a César Huerta para que regrese a Verde Valle y el futbolista habría dado una respuesta.

El Rebaño Sagrado se prepara para comenzar con la pretemporada para el próximo torneo luego del rotundo fracaso en el Apertura 2023. La eliminación ante Pumas por los Cuartos de Final de la Liguilla evidenció la falta de gestión por parte de Veljko Paunovic para no solo controlar el vestuario, sino que además para tomar las mejores decisiones al momento de enviar el equipo al campo de juego.

Por otra parte, de cara al Clausura 2024, Fernando Hierro y su equipo analizan las altas y bajas que tendrá el plantel que recibirá Fernando Gago. Debido a esto, el director deportivo español busca potenciar la plantilla con la mejor calidad que de jugadores que hay en la Liga MX.

Ante esto Jesús Hernández informó que el Guadalajara fue a la carga por César Huerta, figura de Pumas. “Chivas buscó al Chino Huerta antes de la Liguilla. Hicieron un acercamiento. ¿Qué pasó? Vieron la manera de jugar, la manera de encarar, la manera en la que está en selección. Y la respuesta fue no. El Chino Huerta le dijo que no a Chivas”, comentó.

Y agregó: “El Chino Huerta fue pretendido por el Rebaño Sagrado y dijo no. Decirle que no a Chivas no es tan fácil, es un tren que no pasa seguido. Ahora se dicen que los Regios lo pretenden”. De esta manera, el Guadalajara se queda con una dura respuesta de un futbolista que se formó en Verde Valle.

La decisión de Fernando Hierro con Chiquete Orozco

Chiquete Orozco es uno de los grandes defensas que tiene Chivas y que se destacó de la mejor manera el último fin de semana en la derrota de México ante Colombia por 3-2. Por otro lado, Jesús Hernández informó en su canal de YouTube que Fernando Hierro lo vendería al defensa si llega un club con el dinero que se pide por su ficha.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Chivas?

Este jueves los jugadores de Chivas regresarán a Verde Valle para comenzar con la pretemporada para el Clausura 2024. De esta manera, se espera que hoy se presente de manera oficial a Fernando Gago, quien llega a reemplazar a Veljko Paunovic en la dirección técnica.