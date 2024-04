En el Club Guadalajara desde la dirección deportiva comandada por Fernando Hierro tiene en mente fortalecer el equipo que dirige Fernando Gago para el futuro de la Liga MX, por tal motivo desde hace algunos días empezó a circular información acerca de las intenciones de la dirigencia.

Y es que Hierro bien sabe que para pelear por los primeros puestos de la campaña se necesita algo mas que buenos delanteros, ya que con la incorporación de Javier Hernández todavía no logran ser ese equipo contundente que se necesita para pelearle a los punteros de la campaña por el liderato.

No obstante, tampoco se puede quedar de lado que Chicharito viene saliendo de una lesión que lo mantuvo fuera de actividad por casi nueve meses, razón por la que necesita de tiempo para volver a explotar sus mejores cualidades como centro delantero en Chivas como en sus mejores tiempos.

Las posiciones claves que busca reforzar Hierro en Chivas

Ahora bien, una zona de la cancha que no termina por convencer de lleno a Fernando Gago es la lateral izquierda donde Mateo Chávez debutó en la presente campaña, pero sigue cometiendo algunos errores por los que aún no es considerado titular indiscutible, por ello buscarían un defensor por esa zona de la cancha.

Hierro espera fortalecer al Rebaño en los siguientes meses.. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Reportes del diario As también señalan que el conjunto rojiblanco pretende un volante con características similares a las de Fernando Beltrán, quien ha sido una de las piezas claves para Gago, no obstante, no le ha encontrado un reemplazo que logre darle mayor competencia.

Para esta posición uno de los nombres que más ha sonado en días recientes es el de Jordan Carrillo, aunque el joven jugador de Santos Laguna se desempeña más pegado a la banda como un extremo, aunque el propio futbolista ha reconocido su deseo de algún día jugar con el Rebaño.