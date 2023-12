Desde la directiva de las Chivas de Guadalajara bien saben que una de las posiciones que requieren de reforzar es el ataque y no porque Ricardo Marín no haya funcionado como el centro delantero del técnico Veljko Paunović, simplemente porque no ha sido suficiente para solventar las exigencias del equipo más importante del futbol mexicano.

Con la reciente reaparición de José Juan Macías en el Torneo Apertura 2023 después de casi año y medio ausente por dos severas lesiones en la rodilla derecha el estratega del Rebaño Sagrado sabe que pasará algún tiempo para que su artillero estelar recupere su máximo potencial.

Por ello, la llegada de Guillermo Martínez es uno de las principales desafíos para Fernando Hierro y la directiva de Chivas, ya que es el mejor goleador mexicano del momento y todavía tiene un valor bastante accesible en comparación con otros futbolistas que en el pasado quiso fichar el dirigente español como Brandon Vázquez, por quien puso sobre la mesa siete millones de dólares que el Cincinnati FC despreció.

Otra de las razones que motivarían a los rojiblancos a contratar delanteros es que Daniel Ríos nunca fue ese goleador que se pensaba, ya que apenas tuvo minutos en este certamen y en el Clausura 2023 marcó dos goles que son muy pocos para lo que se necesita en la Perla Tapatía.

Puebla espera una nueva oferta por Guillermo Martínez desde Chivas

Hace unos días se dio a conocer que Guadalajara puso sobre la mesa dos millones de dólares por Memote, pero La Franja se negó a empezar con la negociación al considerar que era muy poco por el atacante que marcó 11 anotaciones en el Apertura 2023 y 17 a lo largo de todo el año.

El atacante mexicano ha marcado 17 goles en el 2023. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Es por ello que desde la Angelópolis se espera que en breve la dirigencia tapatía lance una nueva propuesta que convenza a todas las partes, pues al parecer, Cruz Azul también está interesado en los servicios de Memo Martínez y para nadie es un secreto que cuentan con más recursos que las Chivas.

Le buscan acomodo a Alexis Vega

Otra de las razones por las que el Rebaño busca la contratación de un nuevo atacante es que Alexis Vega no seguirá en la institución y es un hecho que Paunovic requiere de futbolistas que le permitan tener variantes, porque por el momento únicamente cuenta con Roberto Alvarado y el juvenil Yael Padilla como las cartas fuertes el frente, así como Ricardo Marín, quien marcó cuatro tantos.