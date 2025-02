En las Chivas de Guadalajara es una realidad que hace mucho tiempo se quedaron lejos de competir cada torneo por el campeonato del futbol mexicano, sumando refuerzos fallidos, entrenadores que se han ido a la menor provocación y directivos que nunca cumplieron con las expectativas, lo cual está acabando con la paciencia de la afición.

En el mercado de pases que terminó el fin de semana pasado, no se pudo concretar algún otro fichaje como se tenía en mente, pues la primera opción era Orbelín Pineda, sin embargo nunca se pudo realizar y esto dejó un tanto desilusionados a los seguidores que esperan un mayor esfuerzo económico de la familia Vergara.

Chivahermnaos tendrían en mente una protesta

En redes sociales empezó a circular la imagen de un jersey con el que cual algunos fanáticos de Chivas planearían protestar contra Amaury Vergara, aunque no se establece cuáles son exactamente las consignas, es una realidad que un sector de aficionados no están conformes con la labor que se ha realizado desde los altos mandos.

Foto tomada de la cuenta de X Los Líderes

No obstante, esto no ha sido confirmado por alguna de las porras principales de Guadalajara ni tampoco han filtrado mayores detalles acerca de la intención de presentar este tipo de consignas, lo que es un hecho es que el conjunto tapatío ha quedado a deber, no solo con Óscar García en el banquillo, sino desde que Matías Almeyda se fue.

El mejor resultado de la época reciente fue en el 2023 cuando llegaron a la Final de la mano de Veljko Paunovic y una inercia que parecía suficiente para levantar el título después de haber dejado en el camino al América con una remontada que sigue en el mejor recuerdo de los chivahermanos.

Pero antes y después de ese momento que terminó en desilusión, tras perder el trofeo con los Tigres de la UANL, no ha habido mucho que contar, pues con Fernando Gago fueron eliminados en Concachampions y en Semifinales por América, mientras que en el 2020 con Victor Manuel Vucetich llegaron a la misma instancia quedando fuera a manos de León. Por su parte, el acérrimo rival suma un tricampeonato, algo que ha calado hondo en los seguidores del Rebaño.