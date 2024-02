Forge vs. Chivas: Pollo Briseño se olvidó de la posibilidad de enfrentar al América en Concachampions

Esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf trae consigo varias sorpresas ocultas que podrían despertar el interés de millones de aficionados, en donde el más importante sería la posibilidad de que se dispute el Clásico Nacional en los Octavos de Final de la competencia.

Según quedó armado el calendario y los cruces en el sorteo que se llevó a cabo en el mes de diciembre, en caso de que tanto Chivas como América superen a su primer adversario, es un hecho que se encontrarían en la siguiente instancia, situación que no le inquieta a Antonio Briseño.

El Pollo está consciente de esa posibilidad, pero prefiere enfocar sus energías en el próximo adversario que es el Forge FC y posteriormente en el FC Juárez, por lo que prefirió olvidarse de las Águilas y esperar a que se convierta en una realidad ese enfrentamiento.

“Soy sincero, solo estoy pensando por ahorita en este partido (contra el Forge). Después pensaré en el siguiente que es Juárez y después el de Vuelta. Me enfoco en este, ya cuando estemos más adelante, ya hablaremos del tema”, declaró en conferencia de prensa.

El primer rival del Guadalajara es el Forge FC de Canadá, mientras que el conjunto azulcrema deberá medirse al Real Estelí de Nicaragua, por lo que para poder concretar el choque entre los dos clubes más importantes de México, es necesario que superen primero a estos adversarios.

Sin excesos de confianza

“Vamos a tratar de ganar, de conseguir un resultado importante, pero el futbol a lo largo de la historia se ha acercado mucho. Todos los equipos tienen más herramientas, se hace más físico y competitivo.

“La camiseta no juega sola, nosotros tenemos que ponerla, representarla bien y trabajar el partido, como si fuera una Final, porque solo son dos partidos. Si no lo afrontamos de esa manera, no estaremos cerca de ese objetivo que es calificar”, concluyó el Pollo.

¿Cuándo se jugará el Forge FC vs. Chivas?

El siguiente duelo del Guadalajara se llevará a cabo este miércoles 7 de febrero en la cancha del Tim Hortons Field, duelo que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.