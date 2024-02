Fernando Gago sorprendió a propios y extraños con su polémica decisión de prescindir de último minuto de varios jugadores que parecían inamovibles en su esquema como Víctor Guzmán, Roberto Alvarado, Gilberto Orozco Chiquete y Erick Gutiérrez, por lo que este martes decidió dar explicaciones sobre eso.

Ya en Hamilton, Canadá, el entrenador del Guadalajara atendió a los medios de comunicación previo al debut en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 contra el Forge FC, en donde aseguró que confía por igual en todos sus futbolistas, por lo que no considera que tiene equipo titular y alternativo.

“Lo dije el primer día que llegué acá, no tengo equipo A ni tengo equipo B. Todos están a disposición, algunos jugadores tendrán más minutos, otros menos, pero no pasa por tener un equipo alternativo o uno titular, no me considero un entrenador que busca eso porque lleva a la competencia lógica del día a día.

“Va a haber partidos en los que va a jugar uno y se los dije a los futbolistas, que van a iniciar el campeonato unos jugadores y van a terminar otros, por una cuestión lógica de rendimientos, de tiempos, lesiones, suspensiones, van a pasar muchas cosas”, declaró en conferencia.

¿Por qué les dio descanso a Guti, Pocho, Piojo y Chiquete?

Fernando Gago consideró que en este arranque del Clausura 2024, estos elementos ya requerían de un descanso debido a que eran algunos de los que han tenido más actividad en el semestre, por lo que desea contar con todos los jugadores a plenitud.

“Sí les di descanso a cuatro jugadores porque venían teniendo la mayor carrera de minutos y creí que era el momento en el que tenían que parar porque necesito a todos sanos para después determinar quién está para jugar cada partido. El equipo de mañana todavía no lo tengo definido”, concluyó Gago.

¿Cuándo se jugará el Forge FC vs. Chivas?

El siguiente duelo del Guadalajara se llevará a cabo este miércoles 7 de febrero en la cancha del Tim Hortons Field, duelo que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.