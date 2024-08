En Chivas se espera que la victorias comiencen a aparecer ya que en menos de un mes jugará contra América. En medio del regreso a la Liga MX, el jugador de las Águilas mencionó que un futbolista rojiblanco lo hizo temblar en los últimos enfrentamientos que tuvo en el balompié nacional.

El Guadalajara impone con su presencia al momento que sale al campo. La grandeza del club no solo se transmite con el jersey de barras rojas y blancas, sino que además una afición que no para de alentar durante los 90 minutos del partido. La premisa es simple: hay que ganar para ser campeón.

Debido a esto, no es casualidad que Israel Reyes haya confesado que el jugador que le fue difícil de marcar sea de Chivas. En diálogos con Los Suplentes comentó que Pável Pérez complicó su existencia cuando chocaron en la vuelta por las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX.

Israel Reyes dijo por qué Pável Pérez fue complicado de marcar.

“Como lateral, yo creo que lo más reciente de lo que me acuerde pero delantero en la semifinal contra Chivas Pavel Pérez, yo en la ida sentí que me fue espectacular y con una confianza altísima y lo vuelvo en el siguiente partido, en la vuelta. Y dije, lo voy a marcar igual, cerquita de él, pero no se si entre los nervios, entre los fantasmas que traíamos del año pasado igual que perdimos ahí. De que me lo voy de cerca, me hace en la banda a punto de entrar al área, me recorta y me barro y me quedo tirado y tira el centro“, comentó.

Y agregó: “La siguiente igual, un recorte y tira centro, dije no puedes, ya no puede ser. Al final lo cambian al medio tiempo. Yo un poquito dije uf, bueno ya. Entró Cawell y dije ya, ‘a este ya lo tengo medido’“.

¿Por dónde ver Chivas vs. Tigres?

Como decíamos el juego de este sábado será clave para Chivas ya que se ubica séptimo con cinco puntos. El juego contra Tigres comenzará a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por TV Azteca.