Veljko Paunovic es un entrenador que no se da por vencido y está convencido de que Chivas puede meterse al Estadio Azteca para ganar por dos goles de diferencia, eliminar al América del Clausura 2023 y avanzar a la Final, ya que aseguró que este Rebaño “puede ganarle a cualquiera”.

“El tema de creer y de la fe. Creo que podemos ganarle a cualquiera, hemos dado vuelta muchas veces. El Chivas de hoy le puede ganar a cualquiera. Con ese reto me voy a ir a la capital y me han dicho que es rojiblanca. Tengo a veintitantos guerreros ahí y les he dicho, quiero solo ganadores, gente con la cabeza alta. Solamente se ha acabado la primera parte y quiero que el que suba al avión conmigo, lo dé todo. Hay que creer, el Rebaño sagrado es creyente y vamos a darlo todo”, aseguró el serbio en conferencia de prensa.

El panorama es claro, el Guadalajara requiere ganar por dos goles de diferencia, situación que no vislumbra imposible el estratega serbio, quien espera que el chiverío resucite en el Clásico Nacional, ya que aseguró, van a ganar.

“Tienes que aprovechar las oportunidades, hemos sido capaces de robar y golpear fuerte, pero esa conversión nos ha faltado. Nos pasó con Atlas, pero que pasamos esas dos fases, mostramos una gran cara y luego un bajón, después viene la resurrección, eso estamos buscando. Estamos buscando el resurgir en el partido de Vuelta. Vamos a ganar, vamos a ir a ganar”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta de Semifinal del Clausura 2023 entre América y Chivas?

El segundo y último episodio de este Clásico Nacional en el Clausura 2023 está pactado a disputarse el próximo domingo 21 de mayo del 2023 en la, cancha del, Estadio Azteca duelo que arrancará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.