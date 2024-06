El dueño de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara se dio tiempo para viajar a Cancún a observar los últimos trabajos de los futbolistas que encararán el Torneo Apertura 2024 con el único objetivo de mejorar lo hecho en el pasado bajo el mando del entrenador Fernando Gago, quien tiene cuentas pendientes por saldar.

En el Rebaño Sagrado siguen esperando la llegada de más refuerzos para la campaña que inicia el 5 de julio, pues únicamente cuentan con Omar Govea y Daniel Aguirre como las caras nuevas, sin embargo hay la esperanza de contar con un nuevo fichaje antes de que arranque el nuevo certamen.

No obstante, Amaury Vergara considera que las Chivas cuentan con un equipo competitivo para realizar una estupendo certamen, contrario a lo que muchos seguidores piensan ante la falta de más contrataciones, pero el nombre de Jordi Cortizo sigue en la mira y las puertas tampoco están cerradas para que se dé su fichaje.

“Ahorita estoy en stand by con proyectos de producciones que tengan que ver con Chivas, porque estamos muy concentrados en que el equipo esté muy bien deportivamente. Pero por supuesto, ya por ahí hay un par de proyectos en el tintero”.

Amaury Vergara estuvo en Cancún. Foto: Imago7/ Arturo Hernández

“Bueno, el futbol siempre es presión, si no, no sería futbol. Pero va a ser una gran temporada, el equipo está muy bien y se viene el mundial a la ciudad. Imagínense, festival de cine, la FIL, mundial, futbol… ¿Qué más queremos? Va a ser un año maravilloso el 2026 para Guadalajara”, comentó Amaury en entrevista para Publimetro.

Admite Amaury Vergara su gusto por el cine

El propietario de las Chivas apoyó la reciente película Halcón que se puede ver a través de Amazon Prime y ahí reafirmó su gusto por el cine: “Lo hice de una manera muy ligera, por así decirlo (participar en la película). Ahora, estoy muy contento por mis amigos de Cobra Films que acaban de ganar, de hecho con Corina, recomiendo mucho Corina, es una película tapatía muy linda, muy divertida y estoy muy orgulloso de mis amigos, que muchos de ellos trabajaron en la película”.