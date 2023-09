A pesar de que comenzaron con puntaje ideal y un ilusionante rendimiento, las Chivas de Guadalajara han sufrido un claro bajón tras participar de la Leagues Cup. El Rebaño acumula ahora dos derrotas consecutivas y tendrá una gran chance de hacerlo en el Clásico Nacional ante América.

Veljko Paunovic ha recibido ciertas críticas por realizar constantes rotaciones en el once inicial con el objetivo de dar minutos a cada elemento de la plantilla. Sin embargo, hay quienes cren que esto no es lo más conveniente para competir en el Apertura 2023.

Ricardo “Snoopy” Pérez, leyenda del Rebaño, habló en Duro de Marcar y criticó esa decisión Paunovic: “Está haciendo muchas variantes, no da continuidad al equipo ganador. Le está respetando mucho la jerarquía a jugadores que no están bien”.

Pocho Guzmán ha recibido muchas críticas en el último tiempo (Imago7)

El ex rojiblanco dio detalles de quienes son esos jugadores con jerarquía que no encuentran su mejor versión: “Pocho Guzmán no está bien, no está bien el Guti. Alexis parece que está en un 80%, algo trae. Hay dos o tres jugadores importantes a los que ya no se les debe respetar la jerqarquía porque se les ha dado mucho tiempo y no salen adelante”, afirmó Snoopy.

En Alexis Vega confía un poco más

Snoopy Pérez distinguió al Gru de los demás mencionados, ya que suma minutos con normalidad: “Todavía Alexis Vega te está jugando, te está dando resultados, pero los demás no”, sentenció. El ’10’ viene de ver acción en los amistosos con la Selección Mexicana.