¿Ya no es lo mismo? Opinan que el Clásico Nacional entre América vs. Chivas perdió emoción

Como suele ocurrir en cada previa del Clásico Nacional entre Chivas y América, varios exjugadores son invitados a dar su opinión y recordar grandes momentos. En las últimas horas, un histórico de las Águilas consideró que la rivalidad se vive hoy de otra manera.

El exportero del América, Adrián Chávez, fue muy claro al reflexionar: “La pasión que se vivía dentro y fuera de la cancha, no es por menospreciar, antes si perdías no te interesaba el Fair Play, si te veías superado por el rival, verías la forma de desquitarse y esas broncas tremendas que se escenificaron es la diferencia. Ahora es menos visceral, no hay burlas, antes te burlabas del rival”, dijo Chávez.

Chivas ganó el último Clásico Nacional ante América (Imago7)

El antiguo guardameta también reconoce que para él era muy distinto enfrentarse al Rebaño en comparación con otros equipos: “Yo veía diferente a Chivas cuando jugaba contra América que contra Cruz Azul, Pumas, no era el mismo equipo en actitud y los demás equipos jugaban un paretido antes y otro después y no traían la misma actitud. América siempre es el querido u odiado, no hay medias tintas en el equipo, lo quieren u odian, Guadalajara es muy popular, esa es la diferencia”, señaló.

La opinión de Camilo Romero

Respecto a la grandeza de ambos clubes, el exdefensor central de Chivas, Camilo Romero, marcó diferencias entre los dos equipos: “Para mí es más atrás de lo que depende irle a un equipo como Guadalajara, depende de jugar solo con mexicanos y la gran afición que tiene, es muy especial para este equipo y por el Campeonísimo”.

Asimismi, Romero señaló el fenómeno televisivo como algo que favoreció a las Águilas: “Al América mucha gente lo quiere porque era el único que pasaban en la tele, pero después que se abrió para todos Chivas tiene muchos aficionados y es muy querido”, afirmó.