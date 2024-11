Estas son las principales y últimas novedades del Club Deportivo Guadalajara camino al Play In.

Chivas de Guadalajara inicia una semana fundamental para su futuro, pues en pocos días estará enfrentando al Atlas por el Play In del Torneo Apertura 2024. Todas las energías están apuntadas a dicho compromiso, aunque las novedades del mercado de pases no se hacen esperar.

Luego del rumor que vinculó a Isaác Brizuela con el Club León, ahora quien fue protagonista de una información acerca de una posible salida fue Cade Cowell. Además, comienza a vislumbrarse quiénes regresarán y quiénes no para el partido contra los Rojinegros.

¿Cade Cowell al PSV Eindhoven?

De acuerdo con información del sitio web de TV Azteca , Cade Cowell habría atraído el interés del PSV de Países Bajos , debido a la inminente salida de Hirving Lozano de dicha institución. “ Chivas no trajo a Cade Cowell para que juegue 10 años . No es el plan entendiendo que los jugadores de Estados Unidos tienen más posibilidades de ir a Europa porque varios equipos tienen dueños norteamericanos, porque a los representantes les va bien allá, resulta que el plan de Chivas es revenderlo”, añadió Jesús Bernal al respecto en su canal de Youtube.

¿Llegan Alvarado y Sepúlveda para enfrentar a Atlas?

Con información del periodista Érick López, Roberto Alvarado llegaría sin inconvenientes al partido de este jueves frente a Atlas por el Play In. Caso distinto es el de Tiba Sepúlveda, quien aún no ha recibido el alta médica y no sería alineado.

¿Cade Cowell jugará contra Atlas tras participar con USA?

De acuerdo con lo informado por el reportero Alex Ramírez, Cade Cowell regresa al país este martes luego de su participación con la Selección de Estados Unidos, y estará disponible para ser alineado contra los Zorros el jueves en el Estadio Akron.

¿Nene Beltrán se quiere ir de Chivas?

Según expuso el periodista Jesús Hernández en su canal de Youtube, el entorno de Fernando Beltrán le aconsejó “cambiar de aire” y marcharse del Guadalajara. “Dicen que su entorno le está aconsejando salir de Chivas. Le dicen: ‘A lo mejor te iría mejor en otro lado. A lo mejor con otro tipo de jugadores’”, expresó el Chuyón.