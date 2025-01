Las Chivas de Guadalajara han contado con varios jugadores de calidad internacional, por lo cual algunos siguen siendo recordados como parte fundamental de la historia del equipo más importante del futbol mexicano por mucho que el acérrimo rival se naya alzado con un tricampeonato a partir de la campaña anterior.

Uno de los máximos goleadores se llama Eduardo de la Torre, quien ahora funge como analista de Fox Sports, pero que cuenta con un pasado en el Rebaño Sagrado que se dio a partir de su padre, el ingeniero Javier de la Torre, nada más y nada menos que el entrenador del campeonísimo en la década de los 60 y el inicio de los 70.

Yayo de la Torre se hubiera ilusionado con América

Fue en la emisión de La Última Palabra de Fox Sports donde el Yayo, sexto mejor anotador en Chivas, cuando hizo una de las revelaciones más extrañas e inesperadas de las que se tengan recuerdo, pues afirmó que no le hubiera dicho que no al América si lo hubiera buscado para vestir la camiseta azulcrema.

Yayo de la Torre marcó 89 goles con Chivas. FOTO: IMAGO

“Sí me hubiera ilusionado. Es un equipo profesional ¿o no? Donde hay muchos tipos de circunstancias que a cualquier jugador le interesaría y supongo que también tendrías un aumento (salarial). Sí (hubiera jugado en América). Primero no era su ídolo y segundo no hubiera sido problema (su padre)”, fue parte de lo que explicó respondiendo uno de los comentarios del comunicador Fernando Cevallos.

Esta situación causó extrañeza entre los integrantes del programa que se transmite de lunes a domingo a las 23:00 horas, tiempo del centro de México. Ya que el mismo Carlos Hermosillo, exjugador de América y Chivas se quedó callado con una sonrisa nerviosa ante lo que estaba escuchando.

Y es que Hermosillo estaba hablando de su paso por Guadalajara que únicamente se dio en el 2001, antes de retirarse, cuando le recordaron que su llegada al profesionalismo se dio en las Águilas, pese a que es uno de los máximos ídolos de Cruz Azul, pero el exgoleador reconoció que siempre le interesó jugar con los rojiblancos y fue ahí cuando el Yayo de la Torre no tardó en elogiar lo que significa el América.