Las Chivas de Guadalajara apenas han logrado una victoria en lo que va del Torneo Clausura 2025 el cual se dio en la Jornada 1 cuando recibieron a Santos Laguna con una anotación de Roberto Alvarado, por lo cual se esperaba que la cantidad de puntos fuera mucho mejor después de cuatro jornadas pero la realidad es otra.

El entrenador Óscar García Junyent, se ha llevado una serie de críticas no solo por el volumen de juego del Rebaño Sagrado, que ha sido intermitente en todos los partidos, sino por el desconocimiento de la plantilla, sobretodo después de que dejó en la banca a Roberto Alvarado en el juego ante León, sin que el atacante tuviera alguna aparente lesión.

Hugo Sánchez se avergüenza de García Junyent

Uno de los principales defensores de García Junyent cuando llegó a Chivas fue Hugo Sánchez, quien señaló en una de las emisiones de Futbol Picante que por ser español lo apoyaría y esperaría en que diera buenos resultados con el conjunto tapatío, pero tal parece que el respaldo le duró muy poco, ya que la noche del martes en Futbol Picante cuestionó las decisiones del estratega.

García Junyet no ha tenido un buen inicio de campaña. FOTO: IMAGO

“Óscar García se está hablando de la inexperiencia y del poco conocimiento que tiene de los jugadores de Chivas, entonces no sé quién le está asesorando para que inicie un partido de visitante con jóvenes, eso se hace en un momento dado con dos finalidades, yo lo hice con Pumas. Yo metía una alineación… una cosa es jugar de local y otra de visitante. Si juegas de visitante que no te metan gol en los primeros 20 o 25 minutos. Óscar García está mostrando eso del Piojo Alvarado si no lo metió, yo creo que es falta de conocimiento de la calidad de jugadores que tiene importantes, que le den información del plantel y jugadores que tiene para jugar de locales y de visitantes”.

“Ahora lo que no me gustó es la imagen que deja con esa provocación (a jugadores de León) antideportiva que hizo cuando agarró el balón, eso un técnico que llega recientemente al futbol mexicano, esa imagen no es buena porque ahí fue una provocación antideportiva, en lugar de dar el balón para enfadar al rival… no puede hacerlo, nunca”, fue parte de lo que comentó Sánchez Márquez.