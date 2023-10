No son días fáciles para las Chivas de Guadalajara. En la previa al Clásico Tapatío frente al Atlas, el Rebaño llega con seis partidos sin ganar, una crisis interna por la indisciplina en Toluca, y también muchísima incertidumbre por los rumores que hablan sobre una posible salida de Veljko Paunovic al Almería.

Este viernes, el propio Paunovic brindó una conferencia de prensa previa al juego ante Atlas. Sin embargo, tal y como se esperaba, la primera pregunta fue vinculada a los rumores de su salida para dirigir al Almería, equipo de la Primera División de España.

Paunovic comenzó su respuesta haciendo visible su malestar: “En primer lugar, me vas a perdonar, por todo lo que he ocurrido en esta semana, lo que lamento profundamente y me siento decepcionado, quizás esta rueda de prensa no sea de las mejores”.

¿Veljko Paunovic se despide de Chivas? Ante Atlas podría disputar su último partido (Jam Media)

Luego, tras responder otra pregunta, Veljko Paunovic aclaró que no hablaría sobre el asunto del Almería: “Yo simplemente quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del Clásico Tapatío, todo lo que concierna al equipo, y yo no voy a hablar de otras cosas”.

Volvieron a preguntarle, pero no hizo caso

Hacia la mitad de la conferencia, a Paunovic se le hicieron dos preguntas más, una ligada a si no creía que era contraproducente hacer silencio sobre lo de Almería, pues de esa manera podía alimentar más rumores. No obstante, el estratega rojiblanco respondió la otra pregunta, relacionada al equipo, pero evitó una vez más hablar de su posible salida.