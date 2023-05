¡INSATISFECHO!: Veljko Paunovic no salió complacido con el accionar de Chivas en la Final de Ida contra Tigres

Chivas y Tigres igualaron fuerzas en el primer episodio de la Final del Clausura 2023 en la cancha del Estadio Universitario, marcador que en el papel favorecería a los rojiblancos; sin embargo, el entrenador del conjunto tapatío Veljko Paunovic demostró su inconformidad debido a que su equipo no logró sacar ventaja en el Volcán.

“Primer objetivo cumplido: no encajar gol. Segundo objetivo: marcar un gol, no cumplido. Tuvimos un par de ocasiones. El desgaste del grupo es tremendo, sabemos cuánto nos jugamos y los dos equipos notaron lo que hay en juego. Primeros 90 minutos, no completamente satisfechos con el resultado”, declaró el serbio en conferencia de prensa.

El estratega sabe que la moneda sigue en el aire, por lo que todo dependerá de lo que se haga en el Estadio Akron; sin embargo, el europeo confía en que cuentan con el material para brindarle la máxima alegría a la fanaticada rojiblanca.

“El domingo empezamos de nuevo, de inicio, cero a cero para los dos equipos, los dos queremos ganar y será un gran partido, una gran disputa, una gran final. Nosotros tenemos que estar listos en agradar a nuestra gente en nuestro campo. Con trabajo, orden, lo vamos a lograr”, puntualizó.

Alexis Vega, está bien

Una de las preocupaciones que más inquietó en la afición fue la prematura salida de Alexis Vega, además de que se le colocó hielo de inmediato en la rodilla; sin embargo, Paunovic dejó en claro que está en buenas condiciones y deberán trabajar para recuperarlo físicamente para la Vuelta.

“Todo es posible, Alexis está bien. Todos tienen protocolos, cositas que tratar y ahora la recuperación es fundamental. De eso va a depender el trabajo que vamos a hacer el domingo. El partido se puede decidir en una jugada y eso en las Finales es clave, mantenerse firmes, mentalmente, crear problemas, pero ser muy listo de cuándo abrirse para ir por el partido”, concluyó Pauno.