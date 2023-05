Chivas se encuentra en la Final del futbol mexicano en este Clausura 2023; sin embargo, es innegable que el Rebaño cuenta con muchas áreas de oportunidad en las cuales debe mejorar de cara al Apertura 2023, en donde sobresale la delantera, por lo que este mexicano levantó la mano para enfundarse en la rojiblanca.

El Guadalajara ha padecido a lo largo de todo este semestre para poder encontrar a ese eje de ataque que comande la ofensiva del conjunto tapatío, por lo que Alan Pulido dejó en claro que le encantaría regresar al redil, pero prefiere enfocarse en este momento en recuperar su mejor versión física y futbolística antes de distraerse pensando en dónde continuará su carrera.

“He visto partidos y que a Chivas le falta gol o ese nueve referente, incluso han jugado muchos partidos sin eje de ataque arriba, pero en su momento me visualizaba, porque es normal, es un equipo al que le tengo muchísimo cariño, es el equipo con el que logré cosas importantes y siempre se le guarda un respeto y un amor a la institución.

“Mi representante se está encargando de escuchar y de analizar cualquier propuesta, no solamente de Chivas sino de todo el futbol mexicano, pero como vengo regresando de mi lesión le pedí que no me tocara esos temas por ahorita para seguirme concentrando en lo mío, recuperarme al máximo nivel lo más pronto que se pueda, seguir anotando goles y ya en su momento lo platicaremos y tomaremos la mejor decisión para mi futuro, en donde sea feliz, que es importante. Pero nunca le cierro las puertas a Chivas, después de todo el amor y el cariño que le tengo al equipo, pero ahorita estoy concentrado en lo mío”, explicó en entrevista con Fox Sports.

¿Cuándo se jugará el duelo de Vuelta de la Final entre Chivas y Tigres?

El último partido del Clausura 2023 se disputará en la cancha del Estadio Akron, en donde se definirá al nuevo campeón del futbol mexicano que será Chivas o Tigres, duelo que se disputará el próximo domingo 28 de mayo del 2023 en punto de las 19:35 horas, tiempo del centro de México.