Más allá de que las Chivas de Guadalajara se ubican como únicos líderes del Apertura 2023, aún se espera que se resuelva una situación en la plantilla. Isaac Brizuela no fue convocado para los últimos partidos y podría dejar la institución.

El Cone, delantero de 32 años, ha perdido protagonismo dentro de los planes del serbio Veljko Paunovic. La irrupción de juveniles como Yael Padilla o Juan Brígido ha hecho que Brizuela ya no cuente. Incluso, el fichaje de Ricardo Marín también lo ha postergado.

Ante esta situación, aparecieron intereses de equipos en la Liga MX y en la MLS, pero de momento el futuro del Cone Brizuela es incierto. Uno de los equipos con los que se lo vinculó fue el Club León, dirigido por Nicolás Larcamón. En conferencia de prensa, el entrenador argentino habló al respecto.

León sería uno de los interesados en Isaac Brizuela (Imago7)

“La verdad es un jugador que me encanta, pero nada, no manejo la información. Si hay una opción positiva para la institución igual se podría evaluar, pero creo que a estas alturas ya estamos cerrados”, explicó Nicolás Larcamón, por lo que el fichaje de Brizuela por León parece difícil.

¿Qué dijo Paunovic sobre el Cone Brizuela?

“No quiero que se vaya el Cone. Si esa es la cuestión nosotros contamos con el Cone, que suba su nivel y que gane. Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.