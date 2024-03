Esta noche Chivas vuelve a ver acción en el Clausura 2024 cuando reciba a América por la jornada 12 de la Liga MX. En medio de esto aparece Alan Mozo se llevó todas las miradas no solo por su autogol en Concachampions, sino por su paso por no haber sido convocado por Jaime Lozano al Tri por lo que habló al respecto.

El lateral derecho llevó un enorme juego contra las Águilas en el Estadio Azteca y fue manchado por marcar el 2-1 en propia puerta. “El autogol es parte del futbol, es un accidente. Créeme que me duele más que a nadie que haya pasado eso, pero sé que es parte del futbol y de la vida. Ese partido define quien soy, porque doy la primera asistencia, luego pasa el desafortunado accidente del autogol y no me caigo”, respondió a TV Azteca.

En la misma charla, Alan Mozo habló de la Selección Nacional de México cuando no fue considerada por Jaime Lozano. Sobre esto aclaró que no tiene ni tuvo ningún tipo de problema con el actual entrenador del Tri.

Alan Mozo habló de su no convocatoria en el Tri. (Foto: Imago7)

“No tuve, ni tengo ningún problema con Jaime, al contrario es alguien a quien admiro mucho. Lo conozco no sólo de los 4 años que estuve con él en el preolímpico, lo conozco desde antes, salió del mismo equipo que yo (Pumas), yo lo veía desde chico y lo admiro bastante, él lo sabe”, expresó.

Y agregó: “Yo no tengo ningún problema con él, se de todos los chismes que han salido pero yo no me envuelvo y estoy seguro que él mucho menos. Algo me hace falta, no sé, yo creo que también es de gustos”.

¿Cuándo y a qué hora se vuelven a enfrentar Chivas y América?

Chivas y América se vuelven a ver las caras este sábado por la jornada 12 en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 21:05 del Centro de México y será transmitido por TUDN en México y por Telemundo en Estados Unidos.