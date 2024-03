Previo a Chivas vs. América, Alan Mozo rompió el silencio luego de su autogol

Chivas hoy vivirá un nuevo Clásico Nacional cuando reciba a América por la jornada 12 del Clausura 2024. Por otro lado, Alan Mozo habló con la prensa y afirmó que es el primer en estar molesto por haber anotado en su propia puerta en la eliminación ante las Águilas por Concachampions.

El pasado miércoles el Rebaño Sagrado no solo mostró otra cara en el Estadio Azteca, sino que lo puso contra la espada y la pared. En el primer tiempo los dirigidos por Fernando Gago se pusieron 2-0 arriba, pero en la segunda mitad todo se vino abajo luego de que el lateral derecho marcara el descuento para las Águilas.

Esta noche Chivas vuelve a ver acción en el Clausura 2024 cuando enfrente a América por la jornada 12. A horas del encuentro el propio Alan Mozo rompió el silencio y afirmó que es el primero en estar mal por el juego que realizó en la Concachampions.

“El autogol es parte del futbol, es un accidente. Créeme que me duele más que a nadie que haya pasado eso, pero sé que es parte del futbol y de la vida. Ese partido define quien soy, porque doy la primera asistencia, luego pasa el desafortunado accidente del autogol y no me caigo”, expresó.

Mozo habló de su autogol ante América. (Foto: Imago7)

Y agregó: “No hay tiempo para pensar en el error, la jugada que sigue es la más importante”. A pesar de esto, todo indica que el defensa hoy será titular cuando América visite a Chivas en el Estadio Akron.

¿Cuándo y a qué hora se vuelven a enfrentar Chivas y América?

Chivas y América se vuelven a ver las caras este sábado por la jornada 12 en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 21:05 del Centro de México y será transmitido por TUDN en México y por Telemundo en Estados Unidos.