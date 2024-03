Chivas vivirá esta noche el último Clásico Nacional ante América cuando los enfrente por la jornada 12 del Clausura 2024. El equipo de Fernando Gago tiene la oportunidad de darle una enorme alegría a la afición luego de que haya perdido por goleada ante las Águilas por la ida de la Concachampions.

Por otro lado, Fernando Gago confirmó a los convocados de esta noche para el juego contra el conjunto Azulcrema. A su vez, Cone Brizuela defendió a Chicharito Hernández de las palabras de Emilio Azcárraga y afirman que el Rebaño Sagrado abandonaría a Televisa.

Los convocados de Gago para Chivas vs. América

Chivas finalmente volverá a ver acción en la Liga MX cuando enfrente esta noche a América por la jornada 12 del Clausura 2024. Para el juego de esta noche el Rebaño Sagrado entre los que se encuentran Lalo Torres, Gilberto Sepúlveda y José Castillo.

Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

Raúl Rangel y Oscar Whalley. Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Mateo Chávez, Raúl Martínez, Jesús Sánchez y José Castillo.

Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Mateo Chávez, Raúl Martínez, Jesús Sánchez y José Castillo. Mediocampistas: Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Jesús Brígido y Eduardo Torres.

Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Jesús Brígido y Eduardo Torres. Atacantes: Roberto Alvarado, Ricardo Marín, José Juan Macías, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Javier Hernández.

Carlos Hermosillo criticó a Chicharito Hernández

Las afirmaciones de Chicharito post Clásico Nacional en el Estadio Azteca y esta vez fue Carlos Hermillo el que le lanzó una dura crítica. “Me sorprende más algo que les voy a decir, de un hombre todo motivación, todo buena mentalidad como lo es Chícharo, que dice ‘perdimos ganando al equipo invencible que todos decían’. ¿Qué gran consuelo no? Perdieron la serie, perdieron simplemente. Sí, ganaron un partido que jugaron bien el primer tiempo y el segundo tiempo despertó el América”, expresó.

Cone Brizuela defendió a Chicharito Hernández de Emilio Azcárraga

Cone Brizuela defendió a Chicharito.

Quien también se metió con Chicharito Hernández fue Emilio Azcárraga, por lo que el Cone Brizuela lo cruzó. “Eso ya es entrar en controversia. A mí no me gusta hacer polémica. Obviamente lo que quiso decir el Chícharo es que pues todos lo mencionan como que era un equipo invencible, que nadie le podía ganar en casa, que sabemos que es el campeón”, señaló.

Y agregó: “Es que muchos decían que era el rival a vencer, que nos iban a golear, que muchas cosas que se hablaron. Yo creo que por ese lado el Chícharo lo tomó de esa manera que fuimos y le ganamos en casa, Entonces sí, es más bien eso. Pienso que eso quiso decir. Bueno, lo que dice Azcárraga, él sabrá lo que dice de su equipo y yo enfocado acá. Lo que dice es que la exigencia en equipos grandes es la misma. Siento que no se puede comparar, porque coincido de que es la misma en los equipos grandes”.

¿Chivas se va de Televisa?

En medio del Clásico Nacional de Chivas vs. América, informaron que el Guadalajara dejaría de transmitir sus partidos en el Estadio Akron en Televisa. “O sea, no es que hayamos dicho: ‘Ya no queremos que Tigres siga con nosotros; cortémoslos porque ya nos interesa’, no. El tema es presupuestal parejo. Recortes y Tigres y tal vez Chivas forman parte de él. ¿Chivas también?… En eso se anda’”, informó Medio Tiempo.