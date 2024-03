Televisa ya no transmitirá los partidos de Chivas en el Estadio Akron: Esto es lo que sabemos

Las Chivas de Guadalajara son uno de los clubes más caros del Continente Americano y eso no solo se debe a la gran calidad de su plantilla, también a la importancia de contar con más de 40 millones de aficionados que siempre quieren estar al pendiente de todos sus partidos tanto de local como de visitante.

Televisa cuenta con los derechos de transmisión de los juegos en el Estadio Akron del Rebaño Sagrado y esto le permite decidir en qué canal lo pueden seguir sus fanáticos, pues en años recientes muchos duelos en el Gigante de Zapopan se han tenido que observar en la señal del canal Afizzionados.

Con esto, Televisa se ha embolsado cantidades importantes de dinero por la publicidad que en los duelos de Chivas logra obtener, pero esto también le ha significado una millonaria suma pagada a la familia Vergara, la cual no es nada despreciable y es justamente lo que tiene en un dilema al consorcio de Chapultepec 18.

Chivas se podría ir de Televisa en los siguientes años

De acuerdo a la columna de Miguel Arizpe en el portal Mediotiempo, Guadalajara al igual que los Tigres de la UANL, son dos de los clubes que dejarían Televisa en los siguientes meses porque las finanzas de la empresa no viven sus mejores tiempos.

Chivas va por su quinta victoria en la campaña ante América. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“O sea, no es que hayamos dicho: ‘Ya no queremos que Tigres siga con nosotros; cortémoslos porque ya nos interesa’, no. El tema es presupuestal parejo. Recortes y Tigres y tal vez Chivas forman parte de él. ¿Chivas también?… En eso se anda’”, fue parte de lo que publicó el comunicador.

Chivas recibe al América por la Jornada 12

Será este sábado 16 de marzo cuando el Rebaño le vuelva a hacer los honres a las Águilas en el Gigante de Zapopan, ahora en el partido de la campaña regular por el Clausura 2024, el duelo se realzará a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal abierta de Azteca Siete y Canal 5 en Televisa. En Rebaño Pasión también te llevaremos todos los detalles.