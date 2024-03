En las Chivas de Guadalajara muchas fueron las especulaciones acerca del futuro del entrenador Fernando Gago, antes del partido de Vuelta por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al América, donde se impusieron 3-2 (global 3-5) y terminó siendo un impulso a pesar de la eliminación.

La presión estaban hasta el cuello para el estratega del Rebaño Sagrado, quien acumulaban tres descalabros consecutivos, pero más allá de eso, el funcionamiento del equipo venía de mal en peor, por lo cual la presencia de Antonio Mohamed en México levantó muchas suspicacias.

El Turco dejó a los Pumas de la UNAM antes de que iniciara esta campaña argumentando cansancio físico y emocional, por ello decidió hacerse a un lado para recuperar energía en Argentina, lo cual permitió que su principal auxiliar, Gustavo Lema se quedara al cargo de los felinos.

Mohamed rompe el silencio y habla de la posibilidad de dirigir a Chivas

En entrevista para MVS, el Turco explicó por qué estaba en México y si hay alguna posibilidad de que dirija a Guadalajara: “Pasé el sábado por México porque tenía que hacer unos trámites, estuve el lunes en Monterrey y ahora estoy en Miami, solamente estuve de paso unas horas y nada más”.

Gago recuperó confianza con la victoria sobre América. Foto: Imago7

“Leí todos los rumores de los que se hablaba, que Chivas o Tigres, (pero) primero que nada, Tigres nunca me llamaría y segundo yo nunca iría, ya quedó claro. No voy a trabajar hasta que termine este torneo y nada, no tengo ninguna charla porque por ahora no me interesa trabajar hasta mayo-junio, así que esos fueron los planes y por lo cual dejé el cargo en Pumas”, añadió el técnico.

Mohamed no descarta volver a México

El entrenador campeó en la Liga MX con Tijuana, América y Monterrey no descarta regresar a nuestro país: “Lo primero que voy hacer es sostener mi palabra y aparte que todavía no tengo las ganas para enfrentar un nuevo proyecto, así que seguramente en dos meses vamos a estar listos y ahí sí van a ser las cosas diferentes”.