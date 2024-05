La rivalidad entre Chivas y América no es tan intensa y severa como hace algunos años, en donde los futbolistas de ambas instituciones se manifestaban una legítima antipatía; sin embargo, los tiempos han cambiado y hay quienes tienen una opinión distinta como es el caso de Jesús Orozco Chiquete.

En una entrevista que sostuvo el defensor del Guadalajara con las leyendas, Demetrio Madero y Fernando Quirarte, fue cuestionado sobre su opinión sobre intercambiar playeras con elementos de los dos máximos rivales del Rebaño, en donde el primero aseguró que es inadmisible esa situación.

“¿Ya les dijeron que no se puede cambiar playera ni con América ni con Atlas? Siempre he creído que no debes cambiar playeras con ellos. Uno debe pensar en el aficionado, está en la tribuna y viviendo tanto el juego que de repente termina a madrazos con aficionado del rival. Y que termines agarrándote a trancazos y después veas que intercambian la playera.

“Siempre he estado en contra de que intercambien playeras o que los clubes intercambien jugadores. Lo de cambiar playeras, lo deben de tener bien claro”, explicó Madero en su podcast llamado Guardianes de la tradición.

¿Qué opina Chiquete sobre cambiar playera con América o Atlas?

“Estamos totalmente de acuerdo. La gente paga un boleto para ir a ver defender los colores. A fin y al cabo, lo que quieres es ganar y das un mensaje de que te da igual (…) Fue muy criticado (cuando Oribe Peralta la cambió). Ya subía a entrenar al primer equipo. A la media hora ya estaba en todos lados”, aseguró Jesús Orozco.

¿Cuándo se jugará el duelo de Vuelta entre América y Chivas?

El segundo y último duelo de esta serie entre azulcremas y rojiblancos se disputará el próximo sábado 18 de mayo en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.