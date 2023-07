Jesús Orozco Chiquete, defensor de las Chivas de Guadalajara, reveló la urgencia del plantel por lograr el pase a la próxima ronda de la Leagues Cup 2023. Los rojiblancos visitan este lunes al Sporting Kansas City en Children’s Mercy Park para bajar el telón de la Región Central 3.

El canterano del Rebaño Sagrado compartió con los medios en una zona mixta en las instalaciones de entrenamiento del Sporting Club. Advirtió que “(Kansas City) Es un gran equipo, con grandes jugadores, muy dinámico, que sale construyendo desde atrás, y que van a salir en busca del triunfo“.

El central de las Chivas, en cuanto a las condiciones de altura y clima de Kansas City, reconoció que “no creo que nos afecten. Depende de nosotros, de cómo salgamos, cómo tomemos el partido, está en nuestras manos“.

Orozco Chiquete confirma el duro golpe en Cincinnati

Orozco Chiquete reveló que “llegamos bien al partido. El resultado anterior movió muchas cosas, nos dimos cuenta que no podemos salir como lo hicimos ante Cincinnati. El inicio del partido es muy importante, somos conscientes de lo que nos jugamos“. Frente a Kansas City, refirió que “va a ser un duelo muy dinámico, parejo. Como lo vimos en su duelo ante Cincinnati no es un rival fácil, iban ganando 2-0, si no es que les expulsan a un jugador tal vez otro hubiera sido el resultado“.

La urgencia de Chivas para Orozco Chiquete

El defensor del Guadalajara afirmó que “lo que más nos favorece es el trabajo en conjunto, la actitud que muestra cada uno de mis compañeros, ante Cincinnati lo demostramos, y si jugamos como lo hicimos los últimos 40 minutos tenemos amplias posibilidades de avanzar“. Entre las claves, confesó que “mantener la portería en cero va a ser importante y de ahí partir con orden y estabilidad hacia adelante y hacia atrás“.

El canterano de las Chivas advirtió ante los medios que “el equipo es consciente del objetivo que tenemos, lo que nos estamos jugando y vamos a darlo todo. Sabemos que nos jugamos el boleto, va a ser un partido muy complicado, pero esperamos ganar“.