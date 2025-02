En las Chivas de Guadalajara las criticas no se han hecho esperar sobre Javier Hernández por el pobre rendimiento que ha tenido en su segunda etapa con el equipo que lo vio nacer como futbolista, pero muchos han sido los defensores del atacante y recientemente se manifestó un excapitán y campeón con los rojiblancos en 1997.

Se trata de Joel el Tiburón Sánchez, un exjugador del Rebaño Sagrado que se consolidó con el equipo de sus amores y su carrera fue en ascenso, por lo que conoce de sobra lo que representa jugar en el equipo más importante del futbol mexicano y también la exigencia que existe sobre Chicharito Hernández debido a su exitosa trayectoria.

El Tiburón Sánchez defendió a Chicharito

“Veo y escucho barbaridades, lo conozco claro, pero no somos amigos ok? Tenemos un Top 5 de los mejores jugadores en la historia de México en futbol y el No 3 que queda activo es enjuiciado de mala menera, creo deberíamos aprovechar que volvió y puede formar a los jóvenes @CH14_”, fue lo que publicó en su cuenta de Instagram el Tiburón Sánchez.

Foto tomada de la cuenta de X del Tiburón Sánchez

El exfutbolista también de clubes como América, Veracruz y Tecos de la UAG, por mencionar algunos, se refiere a que en el balompié nacional, por debajo de Hugo Sánchez y Rafael Márquez se encuentra Chicharito Hernández, pero los severos cuestionamientos, desde su punto de vista, no le hacen justicia a su carrera en escuadras importantes como Manchester United y Real Madrid.

Por lo tanto, la publicación del Tiburón Sánchez generó muchos comentarios, algunos para coincidir con sus opiniones, pero otros más para pedirle más mesura, incluso se dio tiempo para responderle a algunos internautas, aunque la realidad es que las valoraciones de la mayoría de aficionados mantienen la reprobación por el accionar de Hernández Balcázar con Chivas con apenas un gol en más de un año.