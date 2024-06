José Juan Macías era uno de los prospectos más importantes de las Chivas de Guadalajara desde que saltó al profesionalismo, sin embargo es una realidad que la fortuna no le ha sonreído en cuanto al tema físico porque dos graves lesiones en la rodilla derecha lo marginaron de las canchas más de un año y medio, provocando que su nivel viniera a menos.

Por tal motivo, su salida a Santos Laguna se dio en medio de mucha incertidumbre y después de meditarlo varios días previos, ya que la intención de JJ Macías nunca fue irse a préstamo como lo tenía en mente el Rebaño Sagrado, sino quedarse a pelear por un puesto o irse de manera definitiva como finalmente ocurrió.

En este sentido, Macías recordó lo que sucedió en el 2020 cuando se marchó al Getafe de España cedido, una de las razones que le hizo meditar su situación contractual en el futuro, ya que afirmó que ha sido el peor error que cometió, porque el conjunto Azulón no lo tomó en cuenta como se esperaba.

“Crecí muchísimo como persona y como jugador para saber qué es lo que se necesita para estar allá, también aprendes a conocer muchas cosas, ¿no? Un error que a lo mejor no cometería otra vez es irme a préstamo, cuando te vas a préstamo no te valoran de la misma manera en un club a cuando ya eres activo del club, porque también esto es negocio aparte del futbol”, comentó JJ Macías en entrevista para Fox Sports.

Foto: X

Macías reconoce con dolor su salida de Chivas

Sobre su partida de Guadalajara, JJ Macías señaló que no era la manera en que le hubiera gustado irse del equipo de sus amores, pero también confesó que la vida sigue, sin dejar de lado el recuerdo de una afición que siempre le manifestó su cariño y respeto.

Claro que duele, ¿por qué? Porque siempre tuve el respaldo de la afición, las lesiones no me dejaron, ahí uno se queda con esa espinita, pero también aceptar que es la vida y que no se dio y la vida sigue”, fue parte de lo que añadió el ahora atacante de los laguneros para el Torneo Apertura 2024.