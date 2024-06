En el día de ayer Chivas hizo oficial la salida de José Juan Macías del equipo luego de que haya pasado sin ser determinante en ningún campeonato. Por otro lado, en medio de una salida muy conflictiva el atacante vuelve a dar la nota con un fuerte desplante contra Fernando Gago.

En las últimas horas surgió un fuerte reporte de Medio Tiempo en el que explica la motivación que movió al argentino a dejar fuera de convocatorias al atacante. Según este reporte se debe a que el futbolista era indisciplinado, por lo que decidieron dejarlo sin minutos a pesar de que muchas veces pudo haber si necesario en dentro del equipo.

“Ni el cuerpo técnico, ni sus compañeros, ni nadie, esto por sus actitudes dentro y fuera de la cancha. Esto no es nuevo, ya que siempre entrenaba y varias veces se salía de las prácticas por compromisos: ‘Ya me tengo que ir , profe’, decía el jugador para agarrar sus cositas y marcharse de Verde Valle; dicha acción se las aplicó a distintos técnicos. Con Fernando Gago hubo algo similar, es más, hubo ocasiones que hasta se salió de la concentración al no verse en la alineación ni en la banca. Y cuando entrenaba, pues lo hacía de mala forma, displicente y esto fue mermando la relación”, publicó Tiro Libre.

De esta manera, fue la actitud del futbolista lo que catapultó su salida del equipo a pesar de ser necesario. Por otro lado, en el día de hoy se despidió en redes sociales con una emotiva carta en la que nombró a la afición, a sus compañeros, kinesiólogos, comité deportivo y a Amaury Vergara.

¿Y el cuerpo técnico? Ni una palabra para agradecer a Fernando Gago y su grupo de trabajo por los realizado en los últimos seis meses. Algunos podrán decir que menciona a los colaboradores, pero la mayoría de los futbolistas los menciona sin dar el nombre del timonel.

El mensaje de Macías a Amaury Vergara

José Juan Macías se despidió de Chivas y dejó mensaje a la directiva. “Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, cerró el atacante en Instagram.