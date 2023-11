José Juan Macías volvería a jugar muy pronto con Chivas, pero no en la Liguilla

Las Chivas de Guadalajara llevan varios torneos echando de menos la presencia de un centrodelantero de primer nivel que garantice goles en los momentos importantes. Prácticamente desde la salida de Alan Pulido rumbo a la Major League Soccer, el Rebaño ha sentido esta ausencia en su plantilla, e incluso se intentó solucionar el problema mediante distintas contrataciones o apuestas que no terminaron de dar resultados.

Uno de los jugadores que más entusiasmó a la afición rojiblanca de cara a portería fue José Juan Macías, canterano que pasó por buenos momentos cuando se estrenó como profesional. Incluso, el atacante también aprovechó su etapa como cedido en León, donde convirtió una buena cantidad de goles. Tanta expectativa despertó su aparición que hasta en Europa llamó la atención y tuvo una posibilidad a préstamo en Getafe.

No obstante, Macías no tuvo suerte en el futbol europeo y Chivas optó por repatriarlo, con el objetivo de que sea el hombre gol que tanto necesitaba el equipo. Sin embargo, el destino ha querido que las cosas sean de otra manera, pues desde que regresó a Verde Valle, el futbolista ha sufrido dos lesiones muy graves que lo obligaron a mantenerse lejos de las canchas durante un período prolongado.

La vuelta de José Juan Macías estaría cada vez más cerca

Tras permanecer casi dos años fuera de las canchas, José Juan Macías ya prepara su regreso a las canchas con la playera rojiblanca. El propio jugador ha reconocido estar en la recta final de su recuperación, al mismo tiempo de que en fotos y videos se lo ha visto entrenando junto a sus compañeros, señal de que su vuelta no está nada lejos.

Incluso, la afición de Chivas volvería a ver en acción a Macías en muy poco tiempo. La intención del club es llevarlo de a poco, pero según trascendió, el amistoso del próximo 16 de noviembre ante el Tapatío, en Michoacán, el futbolista podría volver a tener minutos de juego, lo único que le faltaría para volver a entrar en consideración.

José Juan Macías está cada vez más cerca de volver a jugar (Imago7)

No obstante, puede que esto no implique demasiado pensando en el Apertura 2023, pues allí Macías tiene muy pocas chances de reaparecer. En un principio se rumoreó que el delantero volvería a jugar en la Liguilla, pero aunque ya esté recuperado, la intención del cuerpo médico es llevarlo de a poco y no apurar su vuelta como se hizo en la última ocasión. Por ende, Macías volvería a jugar recién en el Clausura 2024, luego de completar la pretemporada con normalidad y sumar minutos bajo las órdenes de Veljko Paunovic.

Encuesta ¿Confías en José Juan Macías para el Clausura 2024? ¿Confías en José Juan Macías para el Clausura 2024? Sí, debe ser titular Que sea una opción más No, que recupere minutos cedido YA VOTARON 2 PERSONAS

Los números de José Juan Macías en Chivas

A casi nueve meses de su operación de ligamentos cruzados, José Juan Macías afronta la recta final de su recuperación. Sin dudas, el atacante puede ser un elemento más que interesante en la nómina de Paunovic. Los números, incluso, así lo respaldan: el delantero ya tiene 27 goles convertidos con la playera rojiblanca, donde completó un total de 86 encuentros. Asimismo, el canterano tuvo otro gran momento en la Liga MX con León: allí registró 19 gritos en 40 partidos, cifra para nada despreciable.