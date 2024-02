Después de sumar su primera victoria en el Clausura 2024 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara trabajan con mayor tranquilidad. El Rebaño buscará continuar por el buen camino este domingo, cuando visite a Atlético San Luis por la Jornada 5 del certamen. En el conjunto potosino milita Jürgen Damm, quien ya le agregó algo de color a la previa del encuentro.

San Luis viene de hacer una buena campaña en el certamen pasado, por lo que medirse ante Chivas será una prueba interesante para vislumbrar si podrán repetir o no en este semestre. Así como hay jugadores del Rebaño que se encuentran cedidos en los potosinos, quien también pelea por un lugar en el once titular es Jürgen Damm, ex de América y Tigres UANL.

En diálogo con ESPN, Damm tuvo palabras de cariño para con sus anteriores equipos, además de confirmar que el Rebaño es un rival especial para él: “Tanto a Tigres como América les tengo un cariño muy especial. Soy un agradecido con todos los clubes que he estado. Por ese lado le tengo un cariño muy especial a esos equipos, y la rivalidad que hay con Rayados y Chivas es aún mayor. Obviamente es un partido importante, como todos, pero le da ese ingrediente extra”, reconoció el veloz extremo sobre el choque del domingo.

Jürgen Damm fue pretendido por Chivas hasta en tres ocasiones

A pesar de su reciente pasado como americanista, Damm pudo jugar antes en Chivas que en las Águilas: “En su momento, 2013 o 2014, estaba en Pachuca, hubo una opción ahí. Luego 2017 o 2018. Y hace como dos o tres años, Ricardo Peláez me habló de esas posibilidad y no se dio”, detalló Jurgen Damm sobre las veces en que fue pretendido por Chivas. El propio Peláez confirmó esta versión, pues buscaban un relevo para Isaac Brizuela: “Sí llegamos a hablar con él, como opción, pero nunca lo concretamos”.

De todas formas, el extremo no se lamenta: “Estuvo perfecto, porque mi sueño siempre fue jugar en el América. Entonces, Dios pone todo en su lugar, acomoda todo perfectamente y me puso en el lugar indicado”. Incluso, Damm fue tajante al afirmar que hay dos playeras que jamás vestiría: “Yo siempre he dicho que nunca jugaría en Rayados o Chivas. Yo soy de Tigres y americanista, entonces estoy muy contento, muy feliz con mi carrera”, afirmó.

¿Cómo le fue a Jürgen Damm frente a Chivas?

A lo largo de su carrera, Damm se ha enfrentado en numerosas ocasiones al Rebaño Sagrado, con el que tiene un historial muy parejo. Sobre un total de 13 enfrentamientos, el extremo se quedó con la victoria en cinco ocasiones, sumadas a cuatro empates y cuatro triunfos que fueron para Chivas. Asimismo, sólo le marcó un gol, con Pachuca en el inicio de su carrera.