Chivas no ha parado de llevar adelante su preparación para enfrentar a Cruz Azul por la jornada diez del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otra parte, previo al juego contra la Máquina Cementera, el Pollo Briseño habló del choque llevará adelante contra el conjunto de la Noria en el Estadio Azteca.

El Rebaño Sagrado viene de lograr una importante victoria contra Pumas por la jornada ocho. Aquella noche Pocho Guzmán, Cade Cowell y Antonio Briseño marcaron los goles para los Rojiblancos tras un polémico penal convertido por Toto Salvio en la segunda mitad.

Por otra parte, en el día de ayer, el Pollo Briseño mantuvo diálogos con Ricardo Peláez en W Radio. En esta entrevista, el defensa Rojiblanco habló del juego contra Cruz Azul en el Estadio Azteca.

“Es un equipo que tiene mucha intensidad, que puede reflejar presión, nadie se queda parado, llega el portero y siguen presionando… Sabemos que con mucha intensidad nos van a tratar de presionar, entonces ya sabemos o ya tenemos el plan de partido para un rival con esas características”, afirmó el Pollo.

El Pollo Briseño habló del juego contra Cruz Azul.

Por otro lado, el defensa de Chivas habló de Uriel Antuna luego de que se haya disculpado por su publicación en las redes sociales. “Uriel Antuna alrededor de su carrera ha crecido bastante, buenas palabras, estuvo con nosotros (Chivas) y es un tipo al cual lo estimo mucho”, comentó.

Pollo Briseño habló de Chicharito Hernández

Como se sabe, Chicharito Hernández ha sido la gran incorporación en el mercado mexicano y el Pollo Briseño confirmó lo que todo el Rebaño Sagrado esperaba del atacante en el equipo. “Chícharo es espectacular como persona. Sabes que te aporta muchísimo, siempre está hablando, expresa lo que dice. Se me viene a la mente lo que me comentó. ‘Pollo tienes el tiempo para dar el pase y no lo haces’. Nos llena que la gente nos motive, lo que genera Chicharito nos motiva”, aseguró Pollo Briseño en entrevista en W Radio.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2024?

Como se sabe, Chivas visita este sábado a Cruz Azul por la jornada diez del Clausura 2024 de la Liga MX. Tras la victoria ante Pumas, el conjunto Rojiblanco es octavo con 15 puntos y de ganar se pone a tiro de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.